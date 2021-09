Un represor se autoproclamó “inocente” frente a la imputación de abuso sexual y agravió a la víctima

Compartir esta noticia:











El expolicía Carlos Reinhart, doblemente condenado en los juicios de lesa humanidad de 2010 y 1017, negó las acusaciones de abuso sexual y las torturas con golpes y picana que denunció una de sus víctimas, Antonio Nolberto Ponce, y lo trató de «elucubrador y delincuente».









El exintegrante de la patota policial de la Seccional Primera, Carlos «el Ruso» Reinhart, declaró este miércoles contra el testimonio que dio Antonio Nolberto Ponce, el vendedor santarroseño que lo identificó como su torturador y abusador, y lo revictimizó.

El represor se autoproclamó “inocente” frente a la imputación por abuso sexual, porque consideró que como la víctima dijo que no fue penetrado por el ano, el delito «no existe».

“Fue una elucubración que hizo Ponce», acusó Reinhart y la emprendió contra la víctima «no es un pochoclero humilde que se gana la vida con ese trabajo. Es un delincuente avezado, un estafador, un ladrón”. Según su entendimiento Ponce «se las agarró» con él.

«Ponce no fue violado» dijo el expolicía, quien también negó haber participado del interrogatorio, y la tortura donde golpeó, picaneó y abusó de la víctima.

La fiscala Iara Silvestre tuvo que intervenir y solicitar el cese a las descalificaciones de Reinhart “no estamos investigando a Ponce, sino un hecho concreto del que fue víctima”, clarificó.

El represor se autoproclamó “inocente” frente a la imputación por abuso sexual, porque consideró que como la víctima dijo que no fue penetrado por el ano, el delito «no existe».

Antonio Nolberto Ponce ratificó ayer el testimonio que había dado en el juicio de 2017, donde explicó con detalles la sesión de tortura a la que lo sometió Reinhart. «Me picaneó por toda la parte del cuerpo, en los testículos, el ano, la boca, entre los dedos”, contó.

«En un momento, éste Reinhart sacó su miembro y me lo pasó por todos lados, otro me apretaba la boca para que la abriera y el introdujera su pene en mi boca. Yo me quería morir”, relató.

“Me dieron vuelta y me pasaron el miembro por el ano, pero no pasó más de eso. No fui penetrado”, dijo con la voz quebrada.

Rinhart además negó trabajar en la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionaba la habitación donde torturaban a las personas secuestradas ilegalmente, y sostuvo que Ponce había sido detenido «por una causa de hurto».

La víctima declaró que fue levantado en la calle cuando iba en bici por un falcón de color gris en el que iba Reinhart, Aguilera, y dos policías más. Todos vestidos de civil.

“Ponce en ningún momento dijo estar detenido a disposición de la Subzona 14. Quedó detenido exclusivamente por el Juzgado Provincial Nº2, donde fue puesto a disposición por el jefe de la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Salvador Sixto Ochoa», mencionó el expolicía.

“No hay ninguna evidencia que diga que Ponce hubiera estado a disposición de la Subzona 14”, aseveró.

Reinhart fue condenado en el primer juicio histórica a 20 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, violencia amenazas y aplicación de tormentos. En el segundo juicio, en 2017, fue condenado a 14 años de cárcel, pero cumple la pena en la comodidad de su hogar, al igual que el resto de los represores imputados en este tercer juicio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios