Padre del policía envenenado: “fui a la sala velatoria por los diarios y mi hijo no había muerto”

Raúl Ortiz, padre del policía envenenado, Gabriel Páez Albornoz, manifestó su enojo por la falsa información sobre la muerte de su hijo. Le apuntó a la pareja como la responsable:”tomó algo que le dio la mujer. Yo sospecho de ella”.

El padre del policía que pelea por su vida en la sala de terapia intensiva del Hospital Lucio Molas contó que por una publicación en "los diarios" fue a hacer los trámites del velatorio de su hijo a la sala de la CPE. Pero la noticia era falsa.









“Salió en algunos diarios que había fallecido, resulta que voy a la sala velatoria, no me dieron información, voy al hospital y me decían que no había muerto”, dijo Ortiz.

“Quería saber quién es el responsable de dar esa información, de dónde salió la llamada que decía que había fallecido mi hijo”, se molestó en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.

La “fake news” salió en algunos medios, que luego se justificaron con una desmentida del área de prensa de la Policía.

“Ellos, los de esos medios, tienen que averiguar bien la información”, se quejó. “Mi hijo está mejorando, eso es lo que me dicen en el hospital”, aseveró.

Por otra parte, reclamó por su nieto: “a los jueces le quiero decir que ¿cómo le van a permitir darle el hijo a ella que le puso el veneno al padre? Ella declaró que le puso el veneno. Le encontraron el vaso que había preparado el veneno, el sobre con el veneno. Dijo que prefería matarlo a él antes de que él la matara ella. Salió hasta en los medios de Buenos Aires”, indicó.

“Las denuncias sobre que mi hijo la violentaba, son todas mentiras de ella”, finalizó.

