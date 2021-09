Conflicto con el Casino: “La cúpula sindical decidió dejar pasar todo el ajuste”

Compartir esta noticia:











El referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Jonatan Gomez, manifestó su apoyo y solidaridad a los trabajadores del Casino. Criticó a la empresa como también a la cúpula del sindicato ALEARA.

Casino Club S.A. despidió esta semana a un delegado de los trabajadores que reclaman porque siguen cobrando el 75% del sueldo y sufren persecución laboral.

La empresa despidió a Facundo Muñoz, delegado de los trabajadores del Casino y el Hotel Mercure, que se encuentran en conflicto por que cobran sueldos que van de los 18 mil a los 60 mil pesos, y sufren suspensiones por reclamar.

Además, en las últimas horas Plan B noticias tuvo acceso a un audio que se viralizó donde el secretario General de ALEARA, Ariel Fassione, cuestiona al trabajador y afirma que no puede “andar llamando a cada uno de los trabajadores”. Anticipó que la empresa radicada en Santa Rosa pondrá en marcha un “esquema de retiros voluntarios”.

Frente a todo este conflicto, Jonatan Gomez del MST manifestó que “nosotros venimos solidarizándonos en la provincia como también en el resto del país con todas las luchas de trabajadores que se dan producto de la brutal crisis que estamos sufriendo, ya que la devaluación de nuestro salario no se ha detenido desde hace varios gobiernos a la fecha actual”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

Destacó que en el caso de los trabajadores del Casino: “tienen salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, con básicos de 36.800 pesos y que con algunos ítems más llegarían a los 50,000 pesos, pero con eso no alcanza para sostener a una familia hoy en día”.

Señaló que “la empresa tomó la ofensiva despidiendo a uno de sus trabajadores, un delegado gremial, como clara muestra de represalia de las movilizaciones que se hicieron las semanas anteriores y no abriendo el dialogo con los trabajadores, sino apelando al despido con motivos casi ridículos, donde se le acusa al trabajador de no tomarse la temperatura un día que entró a su lugar de trabajo, una excusa que no es ni por casualidad motivo de despido”.

-Se viralizó un audio de Ariel Fassione de ALEARA, donde menciona al MST o al Frente de Izquierda por meterse en el conflicto, donde ocupa términos despreciándolos. Esto es una forma de discriminar a un sector de la política argentina que se está preocupando por la situación de los trabajadores

-Si, escuche el audio y nos menciona. Es lamentable porque ahí se ve el papel que esta jugando hoy en día la cúpula sindical de los gremios, es un ejemplo más de lo que estamos viendo en el resto del país, como estas cúpulas han decidido dejar pasar todo el ajuste despegándose de la necesidad de sus propios afiliados.

Recordó que ALEARA es “uno de los primeros gremios que acordó la rebaja del 35% del sueldo cuando empezó la pandemia, y en ese momento, los trabajadores salieron a reclamar lo que decidió el gremio sin consultarle a las bases, en un rubro en el cual nunca se dejó de facturar ya que los casinos siguieron funcionando de manera virtual, y además, recibieron el beneficio del ATP, por lo cual la patronal estaría pagando el 25% de los salarios de los trabajadores”.

Continuó diciendo que “para no reconocer ese reclamo tan justo que tienen los trabajadores es que estas cúpulas sindicales necesitan meter chivos expiatorios, supuestos infiltrados, que tratan de tener redito político a través de los reclamos genuinos de los trabajadores y no hay nada más alejado de eso, estamos acompañando y colaborando que los trabajadores se autoorganicen ya que nuestra mayor preocupación es que no se siga perdiendo el poder adquisitivo y de no sólo de los trabajadores del juego, sino de todos los trabajadores. Es claro que este golpe que recibe el gobierno en la elección es por la situación económica que estamos atravesando todos los trabajadores”.

Gomez contó que “a los trabajadores del Casino le están descontando los días que no van, porque no son la burbuja que le corresponde ir a trabajar, esto es un problema que es ajeno a ellos y están cobrando mucho menos”.

“Se nota que hay una persecución psicológica, se desliza que hay un plan activo de retiros voluntarios por lo cual estarían presionando a los trabajadores para que se retiren y por esa vía achicar la planta de trabajadores y terminar con este problema escarmentando a los que fueron a manifestarse, y también apagar un fuego que es probable que se les desate en el resto del país, ya que inmediatamente que los trabajadores se manifestaron hubo un efecto de contagio en Chubut, Misiones y otras localidades más”.

Finalmente expresó que “estamos acompañando a los trabajadores del Casino, así como lo estamos haciendo en otros lugares del país, donde se están autoorganizando porque las cúpulas sindicales se han apartado de todos los reclamos y las realidades que se están viviendo los trabajadores”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios