Dirigente de Casinos anuncia retiros voluntarios en Santa Rosa y cuestiona al referente de la protesta salarial

En un audio viralizado en las últimas horas, al que tuvo acceso Plan B Noticias, el secretario General de ALEARA, Ariel Fassione, cuestiona al trabajador y afirma que no puede “andar llamando a cada uno de los trabajadores”. Anticipó que la empresa radicada en Santa Rosa pondrá en marcha un “esquema de retiros voluntarios”

A las pocas horas del despido de Facundo Muñoz, referente de la protesta en Santa Rosa, se conoció que la empresa buscará achicar la planta de empleados y empleadas.









Este fin de semana Facundo Muñoz, vocero del reclamo salarial, fue despedido por la empresa Casino Club. Protestan contra los salarios de hambre y critican al sindicato que conduce Fassione por no defender los intereses de sus afiliados y afiliadas.

En un audio que circuló por WhatsApp en las últimas horas, que se viralizó, tal como lo indica la aplicación de mensajería al señalar que fue “reenviado muchas veces”, el sindicalista anticipa los retiros voluntarios y acusa a la Corriente Clasista y Combativa de “meterse” en el conflicto.

Audio

“A mí me preguntaron por qué Facundo Muñoz no estaba en la reunión (de delegados). Quiso entrar con los delegados y Bilbao le dijo que no, que no era nada del gremio. Me preguntaron a mí que función tenía Facundo, y les dije que no tenía ninguna”, se escucha en parte del audio viralizado.

“De hecho Facundo hace mucho que no habla conmigo. Yo me comuniqué para decirle por qué la gente está diciendo básicos de 30 mil, si no hay básicos de 30 mil. Lo que pasa es que se está metiendo la Corriente Clasista y Combativa… eh y como todo, cuando la gente cumple un ciclo, le pone precio a su cabeza”, acusó el sindicalista señalado por los y las trabajadoras por su connivencia con la empresa.

“Ahí Casino Club planteó un esquema retiro voluntario para el que no está cómodo, el que no está bien, pueda aprovecharlo y el que quiera seguir, que lo haga”, dijo y anticipó una medida que las y los empleados todavía no conocen.

“Aparentemente quiso entrar a la sala sin cumplir los protocolos, yo no vi ni un telegrama, ni nada, pero aparentemente la empresa lo despidió”, se escucha a Fassione repetir los argumentos esgrimidos por Casino Club para echar a Muñoz.

“Con esta empresa no tenemos el mejor diálogo, venimos a los tumbos últimamente, pero si tampoco el trabajador llama para preguntar por su situación, si cada uno de los trabajadores de Argentina de los más de 100 mil, es imposible. Facundo tiene mi teléfono y no me llama”, agregó.

“Quizá estaba buscando irse porque en algún momento del año habló conmigo por el tema de un retiro”, acusó el dirigente.

En el audio, Fassione le habla a otra persona y le aclara que no hay un paro convocado para los próximos días y niega la conflictividad que se vive en Santa Rosa.

