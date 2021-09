Despido en el Casino: aseguran que “hay connivencia” de ALEARA y UTHGRA con la empresa

Compartir esta noticia:











Aseguran que hubo una reunión a puertas cerradas entre Gastronómicos, el Casino y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa. “Hay una connivencia total y quedó en claro con este despido mío”, afirmó el referente gremial despedido, Facundo Muñoz.









Muñoz explicó que aparte de ser empleado, “formo parte de la comisión directiva del Gremio, soy vocal de la Federación Argentina de Empleados de Casinos” y relató que “el viernes (17 de septiembre) al mediodía, casi en la mitad de mi jornada laboral me llama a su oficina el subgerente Videla, que estaba con una escribana, e hicieron un acta por la cual me despiden con causa porque tres días antes a mi despido, al ingresar hay un protocolo de medirme la temperatura y poner alcohol en gel. No lo hice porque había unos compañeros de otro turno y llegaba tarde. Fui a cambiarme porque no nos dejan trabajar con nuestra ropa, una vez que lo hice, bajé y me medí la temperatura, cumplí con el protocolo, pero ellos hacen referencia a que no lo hice”.

Respecto del esperado apoyo del sindicato ALEARA dijo que “no tuve ninguna comunicación después de mi despido. El miércoles cuando se hace la reunión de delegados de La Pampa vía zoom, el secretario general Fassione dice delante de los delegados que yo no pertenezco gremio. En ese día me elimina de los grupos que teníamos los referentes nacionales y ahí quedó más que claro la connivencia del gremio y la empresa, porque él sabía el miércoles que el viernes yo iba a ser despedido”, dijo en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Hay una connivencia total y quedó en claro con este despido mío”, aseveró.

– ¿Y el gremio de gastronómicos lo llamó?

– Con Graciela Ortiz tenemos una reunión esta semana. Sobre despidos nuevos, desconozco, sé que la empresa va a hacer el famoso retiro voluntario que para mí son despidos en cubiertos. He recibido solidaridad de muchos lados, pero del gremio de Gastronómicos no he recibido ninguna llamada.

– ¿Cómo evalúa usted esa actitud?

No es el gremio que nos nuclea a nosotros, si bien están en la misma lucha, pero bueno… a ver, el señor Bilbao que es director de la empresa tuvo una reunión con el señor Pedehontáa y de ahí se retiraba a UTHGRA a tener una reunión con la señora Ortiz.

– ¿Hubo presencia de empleados o solo gremio con funcionario y la empresa?

– Solamente fue entre el sindicato y la empresa. Los motivos los desconocemos. De esas reuniones chicas no se filtra información. La verdad no sé, con respecto a ALEARA está acreditada la connivencia con la empresa y entiendo que esa misma connivencia está con los otros gremios – finalizó.

