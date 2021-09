El audio del gremialista que adelanta los retiros voluntarios en el Casino Club

Compartir esta noticia:











Ariel Fassione es un conocido del fútbol pampeano que se convirtió en uno de los principales gremialistas de ALEARA.

A las pocas horas del despido de Facundo Muñoz, referente de la protesta en Santa Rosa, se conoció que la empresa buscará achicar la planta de empleados y empleadas.

Así lo informó en un mensaje de WhatsApp uno de los principales dirigentes del gremio ALEARA. Fue después del despido del vocal de la Federación Argentina de Empleados de Casino, Facundo Muñoz, vocero de la protesta salarial en Santa Rosa.

Hoy Plan B informó de la suspensión de tres trabajadores que también formaron parte de las protestas: Daniel Pedretti , Daniel Barrios y Juan Carlos González.

A los cuatro la empresa los acusa de no respetar el protocolo de coronavirus. Los cuatro fueron sancionados por su actividad gremial, pero el sindicato no ha hecho el reclamo por ellos.

Retiros

Ariel Fassione explicó a un delegado de Corrientes, en un audio virliazado, que “a mí me preguntaron por qué Facundo Muñoz no estaba en la reunión (de delegados). Quiso entrar con los delegados y Bilbao le dijo que no, que no era nada del gremio. Me preguntaron a mí que función tenía Facundo, y les dije que no tenía ninguna”, se escucha en parte del audio viralizado.

“De hecho Facundo hace mucho que no habla conmigo. Yo me comuniqué para decirle por qué la gente está diciendo básicos de 30 mil, si no hay básicos de 30 mil. Lo que pasa es que se está metiendo la Corriente Clasista y Combativa… eh y como todo, cuando la gente cumple un ciclo, le pone precio a su cabeza”, acusó el sindicalista señalado por los y las trabajadoras por su connivencia con la empresa.

“Ahí Casino Club planteó un esquema retiro voluntario para el que no está cómodo, el que no está bien, pueda aprovecharlo y el que quiera seguir, que lo haga”, dijo y anticipó una medida que las y los empleados todavía no conocen.

“Aparentemente quiso entrar a la sala sin cumplir los protocolos, yo no vi ni un telegrama, ni nada, pero aparentemente la empresa lo despidió”, se escucha a Fassione repetir los argumentos esgrimidos por Casino Club para echar a Muñoz.

“Con esta empresa no tenemos el mejor diálogo, venimos a los tumbos últimamente, pero si tampoco el trabajador llama para preguntar por su situación, si cada uno de los trabajadores de Argentina de los más de 100 mil, es imposible. Facundo tiene mi teléfono y no me llama”, agregó.

“Quizá estaba buscando irse porque en algún momento del año habló conmigo por el tema de un retiro”, acusó el dirigente.

Futbolista

Ariel Fassione jugó en la Primera División de Racing Club de Eduardo Castex en la década del 90. El albo fue protagonista de aquel campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol, y quedó eliminado –por penales- con Estudiantil, en un recordado clásico local. Después, se fue y continuó su carrera futbolista en Uruguay y el ascenso de Argentina.

