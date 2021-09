Más “cara a cara” y “menos redes” para una segunda “remontada” histórica

Compartir esta noticia:











Con el Gobernador Sergio Ziliotto a la cabeza, referentes del Frente de Todos de Santa Rosa se reunieron ayer en la sede del Partido Justicialista para acordar “líneas de trabajo” de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre

La alianza de partidos y líneas internas del peronismo capitalino realizó ayer la primera reunión tras la derrota en las PASO y acordaron líneas de trabajo para salir a buscar el voto que perdieron entre 2019 y 2021.









En un brevísimo contacto con Plan B Noticias (único medio presente) el Gobernador Sergio Ziliotto contó que se trataba de una “reunión política del partido y todos los sectores de Santa Rosa” con el fin de “empezar a trabajar” para revertir los 20 mil votos que le sacaron las cinco listas de Juntos por el Cambio a la única nómina que presentó el FdT.

Plan B pudo saber que en las dos horas de discusión se analizaron varias posibilidades y no faltaron los “pases de factura” por el “poco trabajo” de calle realizado en las primarias.

Sin embargo, fue una “reunión motivadora” donde se “cargaron pilas” después de “los achaques lógicos” entre sectores internos del pejota y el resto de los partidos aliados.

Participaron, además de Sergio Ziliotto, el intendente Luciano di Nápoli, los candidatos Pablo Bensusán, María Luz Alonso, Varinia Marín, Ariel Rauschenberger, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo (por el NEP), la “jefa” de la campaña en la capital, Elsa Labegorra, el diputado Espartaco Marín (por Convergencia), los referentes de Patria Grande (Martín Malgá), Partido Humanista (Juan Esponda), Frente Renovador (Raúl Fernández), y de las distintas líneas internas invitadas (Mariela López de Kasusa Popular, Juan Grotto de Pampero, Jorge Lezcano de Identidad Peronista, Marcelo Pedehontáa de Espacio Capital y Plural, Oscar Mario Jorge y Fabián Bruna de Compromiso Peronista, Fabián Avendaño del Frente Peronista Barrial) entre otras personas.

Llamó la atención que a la reunión no asistió ningún referente del Partido Comunista ni de Nuevo Encuentro, integrantes del Frente de Todos.

El sector militante de base que pudo ingresar a la reunión, que era con invitación a determinadas personas, dejó oír la queja por una campaña en la que no se apostó a la tradicional militancia peronista, con reuniones, choripanes y recorridas casa por casa para interpelar al electorado.

Si bien la pandemia tuvo gran parte en la decisión de hacer una campaña distinta, la recorrida cara a cara, con barbijo y a distancia, se pudo realizar, pero no fue la característica de la campaña en las PASO.

Faltó el “cara a cara” contó una de las personas participantes y otras afirmó que “hubo muchas redes y poco contacto militante”.

Además, las distintas organizaciones debieron asumir que no agotaron los listados de votos seguros, esas planillas que cada sector divide entre referentes barriales y de zona, a los que se les asigna la obligación de garantizar que vaya a votar.

“Hubo compañeros y compañeras que están comprometidas con el proyecto provincial y nacional que no fueron a votar. No sabemos si prefirieron comer un asado y disfrutar del día, pero no fueron a votar. Eso no puede volver a pasar”, contó otra persona que llegó a la reunión a sabiendas de que ese reproche se escucharía.

Con la “gesta reciente” del batacazo de 2017, en un escenario nacional y provincial diferente al actual, las y los asistentes salieron con aire y obligación renovada, pero también, con menos carga “emocional” de la que llegaron. Se dijeron “lo que tenían que decir” y se comprometieron a “hacer lo que no se hizo el 12 de septiembre”.

