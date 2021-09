¿De victimario a víctima? joven denuncia agresiones de su ex y afirma que “ella no se preocupa por su hija”

Compartir esta noticia:











Ayer una joven madre se presentó en la Ciudad Judicial para solicitar un régimen de visita que le permita ver a su hija. El padre afirma que pasa meses sin preguntar por ella y fue el primero en denunciar violencia, de ella hacia él y su hija.

Ayer Lourdes Vincent solicitó que se cumpla un acuerdo de tenencia compartida para poder ver a su hija. Fue recibido en defensoría para buscar un acuerdo entre las partes. El padre sale hoy a desmentir las acusaciones y responsabiliza a la madre por su falta de interés en ver a su hija.









Cristian Marsero contó que “hicimos un acuerdo el 20 de julio de 2020 y yo tengo denuncias hechas desde septiembre de 2020, cuando empezaron a aparecer temas de violencia contra mi hija y contra mí. El 1 de noviembre tuve que hacer denuncias porque un día se fue a hacer un curso de dos meses para el ejército, me trajo a la nena y me dijo ‘por dos meses no cuentes conmigo’. Eso para mí no importaba porque paso más tiempo con mi hija, pero ella no cumplía el acuerdo al que habíamos llegado”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Ella salía los fines de semana del ejército y nunca siquiera mandó un mensaje. El 27 de junio de 2021 fue el primer hecho violento, ella empezó a mandarme mensajes para ir a buscar a Alfon, yo le dije que estaba aislado. Vino a mi casa, entró a mi casa, me rompió un montón de cosas, eso está todo denunciado”, dijo.

“Cuando recibo a mi nena veo que tiene tres quemaduras redondas en la pierna, por lo cual hago la denuncia. Como estaba aislado y mi nena también, no se pudo constatar por la policía el tipo de lesión, pero si se mandaron fotos a niñez”, añadió.

“Por esta situación se le dicta una restricción de acercamiento. Pasa esa restricción y se arma un convenio con Niñez en el cual yo no estoy incumpliendo y la que no la quiere ver a Alfon es ella. En una parte decía que si se termina el nuevo acuerdo, que duraba un mes, y no se llega a uno nuevo, vuelve a regir el que estaba hasta junio de 2020, a excepción de las personas y lugares que llevan y retiran a Alfon, o sea yo no sería la que lo lleva y la trae y nunca se acordó quien la lleva ni la nueva dirección”, explicó.

La madre había dicho que no la veía porque en el acuerdo ella había dado una dirección en la que ya no vive.

“Después de ese acuerdo, la primera semana de revinculación con la nena, ella organizó una fiesta clandestina donde dos personas terminaron apuñaladas. Fue en la San Juan al 300, donde se hicieron dos fiestas en casas pegadas, también en la de una vecina, y mi hija estaba ahí”, agregó.

“Yo estaba aislado y cuando salgo, voy a buscarla a la casa de la madre, pero no me la quieren dar. Tengo videos en el que se ve a una de sus hermanas que me quiere atropellar. Los vecinos me gritaban que me lleve a la nena porque era una locura lo que estaban haciendo con ella”, aseguró el padre de la niña de 2 años.

“Pasa eso, iniciamos otra vez todo con los abogados, y un día que estamos intentando hacer un convenio, me llaman y me dicen que me van a traer a Alfon a las 10 de noche, pero a su vez, me avisan que la estaban llevando al médico porque se había golpeado. Voy al hospital porque es el único lugar con guardia pediátrica pero no está. Llamo y me dicen que me vuelva porque me la estaban llevando. Como me han golpeado tantas veces, pongo el teléfono a grabar”, contó.

“Se baja el abuelo con mi hija en brazo. Mi hija como un turrón, dura del dolor y me dice que le ponga hielo y le dé ibuprofeno. Le pregunto si la llevaron a algún lugar y me dice que al Hospital Evita, pero le contesto que eso no puede ser porque no hay pediatra de noche. Él me dice ‘si te preocupa tu nena, llevála vos’, y me terminan pegando. La tuvieron todo el día con el codo quebrado y ni siquiera la llevaron a revisar”, se quejó.

“La llevo, le ponen el yeso, estuvo un mes quebrada. En ese tiempo la madre no mandó ni siquiera un mensaje para saber cómo está Alfon. Esto (por lo de ayer en la Ciudad Judicial) lo tomo como un último manotazo de ahogado, la justicia está trabajando muy bien y ellos saben que van a tomar una decisión”, dijo.

Respecto de la agresión a un joven en Monte Hermoso dijo que “el hecho ese, no éramos un grupo, éramos dos. Nosotros no estuvimos detenidos, en la causa estuvimos como testigos. Si ven los videos, yo le saco al que le está pegando”, asegura.

Agrega que “estaba con un amigo y dos chicas, cuando un chico empuja a una de las chicas que venía con nosotros y la tira. La alcanzo a agarrar, le digo fíjate que la podés matar, se junta con los amigos y nos empiezan a patotear. Nosotros nos vamos y en la peatonal de Monte Hermoso nos interceptan de nuevo”.

“Nosotros nunca pegamos, lo que están haciendo es tratando de ensuciar, pero estoy tranquilo porque toda la gente que me conoce, sabe cómo soy y cómo trato a mi hija. La madre desde junio no manda siquiera un mensaje para saber cómo está la nena”, añade.

“Ahora estoy buscando kinesiólogo para chicos y no encuentro con esto de la pandemia. No les preocupa saber cómo está la nena, la verdad es que no existen los hechos de violencia ni contra ninguna mujer, nunca los he tenido.”, afirmó.

“Me dicen que me hizo una contradenuncia cuando yo la denuncié por las quemaduras, pero eso no va a prosperar, lo hizo para minimizar lo que ella me hizo”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios