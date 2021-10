La UCR pidió a Ziliotto que interceda en el conflicto entre clínicas privadas y PAMI

Compartir esta noticia:











El bloque de legisladores y legisladoras radicales solicitó al gobernador pampeano que realice gestiones por el conflicto que mantiene dos clínicas de Santa Rosa y otras dos de General Pico con la obra social PAMI y que significó que dejaran de atender a jubilados y jubiladas de la provincia por no llegar a un acuerdo con el convenio de prestación de salud.









El pedido se hace mediante un proyecto presentado por la diputada Andrea Valderrama en la Legislatura Provincial y que cuenta con el acompañamiento de toda la bancada radical.

El mismo fundamenta que a partir de la no renovación del convenio entre Clínicas y Sanatorias con PAMI, desde este 1 de octubre dejan de atender a jubilados y pensionados que tiene cobertura de la obra social.

Estimaron que «afecta a unos 48.000 jubilados y pensionados de la provincia que quedan sin cobertura de salud, siendo particularmente un sector vulnerable de la sociedad».

Desde el bloque de diputados defendieron la postura de la Cámara de Clínicas y Sanatorios, que reclamó un incremento del valor de las prestaciones por parte de PAMI. «Se informó que el problema se da por la desactualización de valores prestacionales en un promedio del 65%, el incumplimiento de un acta acuerdo firmada en febrero de este año y los aumentos que no alcanzan a cubrir los crecientes costos de los servicios», señalaron.

«Además, las Instituciones de la Salud, confirmaron la decisión de no renovar el convenio vigente con PAMI, luego de recibir una última propuesta que no ofrece solución a las necesidades planteadas, la cual no reduce la diferencia entre los que la Obra Social paga por las prestaciones y el costo de las mismas», añade el proyecto.

Por esto pidieron a ZIliotto que «a través del organismo que corresponda, realice las gestiones pertinentes para solucionar de manera urgente esta cuestión tan preocupante para los/as jubilados/as y pensionados/as pampeanos/as».

