Di Nápoli cruzó a la oposición: “ponen en jaque la realización de la Fiesta Nacional del Teatro”

El jefe comunal de Santa Rosa pidió a la oposición que acompañe la contratación directa por cuatro millones de pesos para albergar a los planteles de teatro. El oficialismo tiene siete votos y necesita uno más para que se aprueben las ordenanzas que autorizan estas compras directas.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, cruzó a la oposición y aclaró que no se han realizado contrataciones directas con hoteles de la ciudad para albergar a los planteles de artistas que participarán en la Fiesta Nacional del Teatro.

“Es una irresponsabilidad lo que están haciendo y espero que no se pongan en contra de los Hoteleros y Gastronómicos”, dijo di Nápoli en declaraciones radiales.

Cabe recordar que en la sesión que comenzará a las 10 horas, ingresarán dos proyectos de ordenanza del Ejecutivo Municipal, autorizando contrataciones directas por 4 millones de pesos para servicios hoteleros y gastronómicos, para la Fiesta Nacional del Teatro que se realizará desde el 23 de octubre en Santa Rosa.

El intendente explicó que tanto el sector gastronómico y el hotelero fueron los más golpeados en la pandemia. “En el marco de la Fiesta Nacional, se debían contratar los hoteles para 32 elencos que vienen a Santa Rosa”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Lo que hicimos, fue por una cuestión de complejidad y por la logística del pliego licitatorio, para habitaciones simples, dobles, fue hablar con la Cámara de Hoteleros que nos propongan los hoteles, ya que el Instituto requiere que no sean hoteles ni muy caros ni muy buenos, por decirlo de alguna manera, que no sean los hoteles emblemáticos. En ese marco, hablamos con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, ellos vieron cuales y no hemos contratado nada, lo que hicimos es ir al Concejo Deliberante, que nos autoricen la contratación de hoteles, para realizar la Fiesta Nacional del Teatro”, dijo di Nápoli.

El jefe comunal manifestó su sorpresa ante la negativa de la oposición a tratar estos temas. “Nos llenamos la boca sobre dinamizar la economía, apoyar a los artistas y sectores golpeados, hacemos ordenanzas maravillosas para derogar tasas y demás y cuando hay una actividad concreta, no la votan”, sostuvo en referencia a los bloques opositores.

“Por ese lado, sorpresa, por otro no escapa a lo que hace Cambiemos, es decir oponerse por oponerse, para poner palos en la rueda. Uno de los ejes de campaña es votemos el 14 de noviembre para frenar al kirchnerismo y Alberto Fernández y esto no escapa a la lógica de la irresponsabilidad que tienen de poner en jaque una fiesta nacional. Deberán explicárselo a la sociedad santarroseña, a los hoteleros y gastronómicos, que tienen la ilusión de hacer esta fiesta”, dijo di Nápoli.

El intendente recordó que el oficialismo ya ha realizado compras directas, apoyadas por la oposición. “La semana pasada hicimos una entrega de Banco de Herramientas, un programa nacional que otorga fondos para comprar herramientas para la gente, como hornos, amasadoras,que hacen a la economía popular de la ciudad. Los fondos llegaron de Nación e hicimos un proyecto de ordenanza igual a este para comprar en comercios locales y fue aprobado de la misma manera. En este caso, no estaba la virulencia electoral que están teniendo ahora, es una irresponsabilidad lo que están haciendo y que santarroseñas y santarroseños podamos disfrutar de una fiesta nacional, como hace 26 años que no podemos.Es muy fácil criticar cuando estaban acostumbrados a no hacer, porque les ha tocado gestionar y no lo hicieron bien. Por eso les fue como le fue”.

El jefe comunal recordó que necesitan 8 votos para que se aprueben estas ordenanzas y el oficialismo cuenta con siete. “Tenemos siete votos, pero en este caso es necesaria una mayoría especial, por una compra directa. Necesitamos 8 votos que son los dos tercios del Concejo. Veremos a ver cómo vota, si efectivamente toman esta actitud irresponsable en contra del comercio y la Fiesta Nacional del Teatro o recapacitan y entienden que, aún con críticas, porque uno entiende el rol del opositor”.

“Pueden criticar, les hemos propuesto que revisaran la lista de hoteles a contratar, es la que nos propuso la Cámara de Hoteleros. Citemos a la Cámara para que vengan al Concejo Deliberante, para que cuenten cómo fue la elección y citemos a los artistas, por la importancia del evento. Nada de eso pasó y no pasó porque lo que quieren es obstaculizar”, indicó el intendente.

“No quieren cuidar las arcas públicas porque no las han cuidado cuando fueron gobierno. Lo que quieren es pone palos en la rueda a una Fiesta Nacional. Es un palo en la rueda importante, espero que no corra peligro. Vamos a esperar la votación, pero no deberíamos estar discutiendo esto”, afirmó di Nápoli. “La sesión de hoy es crucial para la Fiesta, por eso les pido que recapaciten y no se pongan en contra del sector hotelero y gastronómico. Esto dinamiza la economía general”, agregó.

“Van a haber 140 obras de teatro, muchas premiadas. No hay razón de ser para oponerse a esto. Revisen lo que tengan que revisar, cuestionen lo que tengan que cuestionar, pero apoyen a la Fiesta Nacional del Teatro. ¿No quieren apoyar al municipio? Apoyen a los artistas, los gastronómicos, los hoteleros, que la pasaron muy mal”, enfatizó di Nápoli.

“Estamos hablando de 4 millones de pesos que es mucho dinero para todos, incluso para la municipalidad, pero no hablamos de endeudar el país a 100 años, en 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo realizable, que queda en la economía de la ciudad, que pueden revisar. Todos en Santa Rosa nos conocemos, no solo saben quién es Luciano di Nápoli, sino quiénes son cada uno de los hoteleros de la ciudad. Son concejales, deberían saber quiénes son los artistas. No hay riesgo económico real para el municipio, es un capricho, de poner un palo en la rueda a una gestión, para embarrar la cancha a 20 días de una elección nacional, que, creen que con estas actitudes van a ganar. Yo estoy convencido que no va a ser así. Revisen lo que tengan que revisar y espero que revean su decisión en la sesión de hoy”, afirmó di Nápoli.

