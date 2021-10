Difunden video de la agresión del “Pampa” Wiochi a una empleada municipal

Compartir esta noticia:











Ángel Soimeón Wiochi fue apartado de la Dirección General de Colectividades y Tradicionalismo de la Municipalidad de La Plata por las denuncias de malos tratos, abuso sexual y brujería.









El portal La Plata 1 publicó un video en el que se ve a Simeón Wiochi violentando a una mujer. Mientas lo hace, un perro ladra constantemente: la golpea con un cinturón en las piernas.

El joven inició su carrera política en el peronismo de Santa Rosa y se pasó a Cambiemos cuando Macri ganó la presidencia. Apoyó a Carlos Javier Mac Allister en la interna que perdió con Daniel Kroneberger yluego se fue a vivir a La Palata. En pocos meses se convirtió en funcionario del intendente Julio Garro, que lo echó a poco de conocerse las denuncias públicas.

Una exempleada se presentó junto a su abogado Lautaro Slpizer y emitió un escrito en donde cuenta que lo conoció en noviembre de 2018 cuando Wiochi militaba en una facultad de La Plata, lo hacía en el partido Franja Morada. La mujer radicó una denuncia penal en la fiscalía en turno de La Plata manifestando que fue víctima del actual funcionario.

En la denuncia se lee: “Wiochi nos obligaba a participar de actos políticos ajenos a las tareas pactadas, amenazaba con dejarnos sin trabajo llegando a golpearnos, insultarnos y diciéndonos que no íbamos a poder volver a nuestros pueblos”.

La mujer explicó que fue golpeada por al acusado al menos en tres ocasiones: “me reclamó que me hacia la linda en redes sociales y me empezó a pegar con una ojota en la cola y en las piernas, en otra oportunidad me pegó con un cinto y se burló de mí adelante de otras personas tratándome de zorra”.

La denuncia penal adjunta capturas de pantalla de WhatsApp, videos y fotos como prueba, la mujer pidió que se dicte una restricción perimetral para que “El Pampa” no pueda acercarse a menos de 500 metros de ella, en esa misma línea el petitorio finaliza pidiendo que la causa quede radicada en la fiscalía 13 del Departamento Judicial La Plata especializada en casos de violencia de género.

Tras la denuncia, el Ejecutivo municipal decidió apartar de su cargo a Wiochi hasta tanto se resuelva su situación judicial, y manifestaron que «de ninguna manera van a apañar este tipo de situaciones por parte de un funcionario».

