Casa derrumbada en el centro: vecino hará juicio a la empresa BEPHA por falta de respuesta

Martín Montaña contó que a casi un mes del derrumbe de la pared del garaje la empresa constructora que causó el daño “no arregló nada”. Mientras tanto tiene que pagar el alquiler por una casa que usa en parte.









Plan B Noticias adelantó a fines de septiembre que parte de una casa céntrica de Santa Rosa se había derrumbado por la obra de construcción de un edificio en la calle Don Bosco. La vivienda tiene el garaje sobre esa arteria y la puerta de ingreso sobre Pellegrini.

“Hace casi un mes que se mandaron la macana y no han arreglado nada. Yo sigo sin poder usar el garaje y el patio. Yo siempre tuve la mejor predisposición con ellos, pero ellos no, ayer hablé con el dueño de la empresa BEPHA y me hizo una oferta que es una tomada de pelo”, dijo Montaña a Plan B.

“Lo mío no es un reclamo económico, pero ellos se tienen que hacer cargo de lo que hicieron. Ellos dijeron que lo iban a arreglar en 15 días, pero ahora le echan la culpa al seguro. Dicen que tienen que esperar a los peritos y que si hacen algo antes, el seguro no los cubre. En el medio, estoy con mi familia, viviendo de esta manera. Es muy incómodo estar así”, agregó.

“Me quedó un patio de 50 centímetros, el perro amontonado, el garaje anulado. Ahora quiero sacar la foto para hacer la intimación como corresponde porque hasta ahora no cumplieron con nada, Voy a hacer el reclamo judicial y mañana voy a ir a la Municipalidad porque no entiendo cómo es que siguen construyendo el edificio y no arreglan la macana que se mandaron. No han hecho nada”, reiteró.

“Sé que para fin de año me voy a tener que ir a otro lugar en una ciudad como Santa Rosa donde no hay alquileres y los que hay te piden cualquier pavada. Lo que se le reclamó a la empresa es lo que corresponde por ley, que eran dos alquileres, no nos ofreció ni uno. No le hicimos reclamos por daños y perjuicios, por no usar el patio, el garaje, y ofrecieron menos de un mes”, enumeró.

Derrumbe

Martín Montaña contó que cuando se cayó parte de la casa “estaba acá con la beba, mi hija de 5 y mi hijo de 12 años. Fue un momento de tensión feísimo, tocaron la puerta, el timbre, un ruido bárbaro, y aparece el capataz para decirnos que se cayó el garaje. Veo que se cayó la pared, les digo que tienen que apuntalar porque se cae todo, pero en un momento uno de ellos salió a los gritos de ‘salgan todos que se cae’, y salimos todos asustados, pero por suerte no se cayó nada más. Mis hijos no querían volver a entrar más a la casa, recién anoche los convencí y les mostré que era solo el garaje”, dijo el referente de la peña Azul y Oro de Santa Rosa.

“Al principio por el susto que se pegaron me ofrecieron el oro y el moro, pagarnos un hotel, conseguirnos garaje, lo que necesitáramos, pero nosotros no podemos movernos porque ellos se equivocaron, les pedí que se fijen bien, que no se caiga nada más” pero “lo que más me molestó es que de la predisposición que tuvieron ese día pasaron a una actitud distinta, ayer los llamé por un problema y ahora me mandan a hablar con el abogado de la empresa y ya cambiaron la forma del trato”, agregó Martín Montaña.

“Uno trata de ser buena gente, trata de colaborar. Hay que vivir al lado de una obra y no les hemos hecho problemas, hay 20 tipos laburando, pero ahora hacen esto, seguro hará su reclamo la propietaria y no sé si nosotros no haremos lo mismo. Estas cosas y esta actitud te lleva a enojarte, a qué te agarre impotencia”, finalizó.

