Le negaron el trabajo de su madre y se sumó a la protesta frente a la Municipalidad

Diana Núñez volvió este miércoles a reclamar el trabajo que era de su madre en la Municipalidad de Santa Rosa. El pedido se basa en un derecho establecido en la ley 643. Le respondieron que tardó mucho en reclamarlo.

Diana Núñez pide el trabajo que era de su madre, quien falleció en funciones en la municipalidad. Según la ley 643, tiene derecho a que le otorguen esa vacante. La semana pasada se presentó en la sesión del Concejo Deliberante y la viceintendenta se comprometió a darle una respuesta.

Plan B pudo saber que se manejó la posibilidad de otorgarle un contrato hasta que se resolviera el ingreso a planta, pero tras algunas averiguaciones, el municipio cambió de postura: dicen que el reclamo lo hizo fuera de término.









Núñez le dijo a Plan B que “vengo a reclamar lo que me corresponde. Éramos cuatro personas que estábamos en esta situación. Trajimos todos los papeles y a los tres meses o cuatro, nos llega la notificación que no nos iban a dar el trabajo a ninguna”.

Consultada por la justificación a la negativa en reclamar por el puesto laboral, Diana dijo que “en mi caso porque tengo la pensión de madre de siete hijos y no tengo el domicilio de ella”.

“Si no me dan respuestas vendré todos los días a pedir que me atiendan. Es una situación injusta. Creo que me tienen que dar este trabajo, no se lo pueden quedar ellos. Con el trabajo de mi vieja, hacen siete puestos más de trabajo por contrato”, anticipó. Hoy hizo realidad ese anticipo y se volvió a presentar frente a la comuna local.

“Mi mamá trabajó 23 o 24 años. Ella siempre trabajó en los comedores y tenía la categoría más alta. Falleció hace un año de una trombosis que se le fue a los pulmones”, cerró.

