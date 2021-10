Dura respuesta de veteranos de la Guerra de Malvinas: “una mentira que lleva 39 años”

Compartir esta noticia:











El Centro de Veteranos de Guerra La Pampa emitió un duro comunicado contra los movilizados que se manifestaron esta mañana para pedir un reconocimiento oficial. Aseguran que no son excombatientes porque ese título “se obtiene cuando se sufre las consecuencias de una guerra”

El duro comunicado de prensa, señala:

Nos vemos en la obligación de dirigirnos a la comunidad de La Pampa, en general, ya la de Santa Rosa, en particular con motivo de movimiento de personas que han demostrado tener escrúpulos. Existen personas que tienen títulos, que se han ganado, por el que han luchado y se han sacrificado, por ejemplo: Gobernador, Intendente, Médico, Abogado, etc., etc., ganaron una elección, concurrieron a una facultad, etc., y el ser VETERANO DE GUERA no se logra solamente por haber estado bajo bandera en el año 1.982.

Hace unos días dirigimos a la Presidenta del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa una nota al efecto de solicitarle quieran tener a bien aclaramos una noticia publicada en un matutino de la ciudad, de una solicitud tratada en el Consejo por parte de la «Asociación Veteranos de Guerra Pampeanos por Malvinas» en la que piden un espacio verde o plazoleta donde emplazar un monolito representativo

El Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa tiene como objetivo la representación de todo ciudadano que participó en el conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña y quiere dejar de manifiesto que existen en la dudad varios lugares donde están representados los VETERANOS DE GUERRA, como ser el Monumento emplazado en cercanías del Superior Tribunal, una plaza en Villa del Busto, otra en el Barrio Butalo, hay dos lugares donde se recuerda al hundimiento del «ARA General Belgrano», lugares que seguramente esa Asociación parece desconocer, tal vez porque NO son Veteranos de Guerra Nuestra institución les realizó dos preguntas, que hasta la fecha no nos han podido responder:

1- Emplazar un monolito que los represente. ¿Qué carácter tendría ese monolito? ¿Qué representaría: una guerra de la que no participaron? ¿Un combate que no existió? ¿La fecha que posiblemente fueran transportados hacia las Islas? ¿A los caídos que no tuvieron? ¿Cuál sería la representación que tendría ese monolito?

2-Llamarse «Veterano de Guerra», «Excombatiente» o (como figura en nuestro D. N. I)» Excombatiente Héroe de la Guerra de Malvinas, es un título, es un reconocimiento a los servicios prestados en defensa de la Patria. Título que no todos tienen pero muchos quieren. Se obtiene cuando se sufre las consecuencias de una guerra (sobrevivir al hundimiento del barco que te transporta, pasar hambre por varios días de combates, sentir los gritos de un compañero herido, mancharse las manos con sangre tratando de mantenerlo con vida, tener los oídos afectados por las explosiones de la artillería enemiga etc., etc.) ¿Estos señores pueden relatar estos hechos? ¿Claro que no, ellos estuvieron en el continente donde NO SE COMBATIO, entonces son veteranos de que guerra?

En estos tiempos que corren, y 39 años después siguen demostrando la falta de hombría de bien al querer compararse con los 632 HEROES que dieron la vida por defender un trozo de su Patria, o con los que tuvimos la Gracia de Dios de poder regresar con vida. Esto nos demuestra que nuestra lucha no termina, porque siguen existiendo los oportunistas que aprovechan la necesidad de votos que tienen todos los partidos políticos para pedir lo que NO LES CORRESPONDE

Llevan adelante una mentira que ya dura 39 años, le mintieron a la sociedad, a los distintos Gobiernos y, lo que es peor, a sus familias diciéndoles que son veteranos.

El Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa se puso a disposición para ser órgano de consulta en todo lo que se refiera al tema Malvinas, pero, a pesar que somos quienes estuvieron, los compañeros de los caídos, de los heridos y de los mutilados que esa Guerra dejo, que somos los que sabemos lo que pasó y quienes estuvieron, NUNCA SE NOS CONSULTO

Permitir ese monolito es directamente reírse de la memoria de los cuatro (4) HEROES pampeanos que dieron su vida y manchar el recuerdo de quienes habitan esta ciudad y esta provincia que pusieron en riesgo su vida en pos de esa defensa. Ahora van por más, lo hacen a nivel nacional con una movilización a la Casa de Gobierno, en C.A.B.A., para presionar al Gobierno Nacional, a sabiendas de la situación actual y que resta muy poco para el 14 de noviembre

El Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa quiere dejar en claro que nuestra lucha no con estas personas, pensamos que si deben tener un reconocimiento, que lo tengan, pero NUNCA, JAMAS vamos a permitir que sean considerado Veteranos de Guerra ya que es un título que se gana con sangre, sacrificio, hambre, sufrimiento, pérdidas y, por sobre todo BATALA con el HONOR DE HABER DEFENDIDO LA PATRIA EN EL CAMPO DE BATALLA, algo que ellos NO conocieron

Lamentamos tener que dirigimos de esta manera y por este medio a la comunidad toda, pero deseamos terminar esta batalla (más dura aún que la de 1.982) en la que defendemos la memoria, el honor y la valentía demostrada en la Gesta de Malvinas por TODOS los que participamos en ella VIVA LA PATRIA!!!…

