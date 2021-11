Excombatientes de Malvinas a soldados continentales: “no son veteranos”

Compartir esta noticia:











La polémica por la condición de soldado afectado al conflicto bélico por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido ocurrido en 1982, todavía no cesa. Los Veteranos no están dispuestos a compartir ese título con quienes estuvieron a disposición en el continente, pero no fueron parte de la Guerra.









“Nuevamente nos vemos obligados a dirigirnos a la comunidad para contestar al la ‘asociación Veteranos de Guerra Pampeanos por Malvinas’ por afirmaciones maliciosas comparándonos con un Gobierno nefasto para la Historia Argentina (de la cuál ellos TAMBIEN fueron parte) y se nos acusa de DESMALVINIZAR”, señalaron en respuesta a las salidas públicas de los llamados movilizados o soldados continentales.

“Siguen demostrando su desconocimiento e ignorancia, ya que venimos desde hace mucho tiempo dando charlas en escuelas, de distintas localidades de la Provincia, hemos realizado muestras en distintas localidades de la Provincia, hemos realizado recolección de víveres y ropas cuando la población lo ha necesitado, y lo hemos hecho en silencio, sin necesidad de publicarlo porque es una pequeña forma de devolver a la ciudadanía todo el amor, calidez, cariño y reconocimiento que siempre nos ha brindado, pero NUNCA hemos entregado calcos en los comercios”, añadieron.

“Una demostración más que no entienden la Gesta de Malvinas es referirse a 14.000 hombres que pisaron Malvinas, y se preguntan ¿por qué hay más de 24.000?, es decir que los hombres que murieron en el hundimiento del A.R.A. General Belgrano no son Veteranos de Guerra, ni los pilotos (que despegaron de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos) y diezmaron la flota inglesa tampoco son veteranos por no pisar las Islas?”, se preguntaron.

“Fue el Gobierno, a quien ellos le reclaman, los que no reconocieron a los 17 hombres que perdieron la vida en el continente porque se demostró que la caída del helicóptero no fue por ataque enemigo sino por una falla mecánica (hecho que aun así lamentamos)”, dijeron.

“Nos llaman ‘inescrupulosos’, ¿por qué? Por tratar de desenmascarar a quienes mienten y tratan, por cualquier medio, lograr un título que no tienen, ¿arrogándose méritos que no merecen?. Si eso es ser inescrupulosos, entonces lo somos y lo seguiremos siendo. También ‘vanidosos’ ¿Qué vanidad? La de defender el honor de los caídos y la memoria de los que fuimos? Pues somos y seremos vanidosos si de eso se trata”, aseguraron.

“‘No aceptaron la derrota’ dicen, y siempre hemos reconocido que combatimos con un enemigo mejor preparado, más profesional, con demasiada más experiencia que nosotros y con un armamento superior, pero a pesar de eso no les resultó nada fácil, como ellos mismos lo reconocieron, pero seguro que ustedes de eso no se enteraron”, aseveraron.

“‘La lucha hoy es con diálogo’ dicen. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero con una condición: que dejaran de llamarse veteranos de guerra porque NO LO SON. ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Prefieren seguir con la mentira?”, se preguntaron.

“Podemos convivir los Veteranos, los Movilizados y los Convocados, si cada uno de ellos posee el nombre que los Identifica. Expresamos nuestro deseo de terminar esta batalla (más dura aún que la de 1.982) en la que defendemos la memoria, el honor y la valentía demostrada en la Gesta de Malvinas por TODOS los que participamos en ella. VIVA LA PATRIA!!!!!!!!!!!!!!”, finalizaron.

