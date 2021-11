Comienza el juicio por abuso sexual simple al cura católico Hugo Pernini

Compartir esta noticia:











La justicia pampeana lo acusa de abuso sexual simple, gravemente ultrajenta , con acceso carnal agravado por su condición de sacerdote. Fue protegido por el obispado: entre ellos el hombre más importante de la Argentina en escala jerárquica, el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli.

Este martes se inicia el juicio oral y público a Hugo Pernini por la denuncia de abuso sexual ocurridos en la Iglesia Virgen de Luján de Santa Rosa desde el año 2006. El denunciante, hoy un hombre de 31 años, será el primer testigo del proceso.

El juez a cargo de la causa es Gastón Boulenaz, el fiscal Walter Martos y la abogada defensora del cura, Vanesa Ranocchia.









Agustín espera una “condena ejemplar y de cárcel efectiva contra el cura Pernini”.

“Espero que se siga trabajando profesionalmente como hasta ahora. Esperamos que esto nos sirva para reparar tanto dolor vivido, muchas veces en soledad”, destacó.

“En 2019 realicé la denuncia por hechos que ocurrieron en 2006 en la Iglesia Virgen del Luján en la calle Lope de Vega de Santa Rosa. Yo iba a un grupo de jóvenes que se llamaba ‘Espíritu Santo’ y en esas circunstancias se produjo el abuso sexual”, relató el hombre que hoy ya no reside en La Pampa.

“En el momento del abuso el obispo era Fidel Brédice y años después, cuando estaba Mario Poli, también se lo conté, pero la Iglesia no te ayuda, la Iglesia trata de protegerse entre ellos, pero no ayuda a la víctima”, aseguró.

“Lo que tenes que hacer es ir a la justicia. El actual arzobispo actuó protegiendo al cura, en favor del abusador. Él (por Mario Poli9 cómo que me creyó lo que le dije, que no le sorprendía nada, se quedó callado y me dijo que ‘lo importante es que sigas adelante, que hagas terapia y que sigas con tu vida’. No se interesó por mí, no me pidió el teléfono, no me ayudó, me dejó que me las arreglara solo”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Empezó como una seducción previa, se fue dando más confianza, y en la casa de la Iglesia empezaron los abusos…”, señaló.

“Tengo que destacar el apoyo del Ministerio Público Fiscal, de la oficina de atención al testigo, porque siempre me creyeron. Hoy estoy mejor que nunca, falta poco, si me sostuve hasta acá, hay que seguir, tengo apoyo de varias personas”, aseveró.

Por último señaló que “estoy seguro de que hay otros casos en Santa Rosa, en La Pampa” y recomendó no ir a la Iglesia a denunciar: “les quiero decir que no tengan miedo, que denuncien, que vayan a la justicia, se contacten con la Red de Sobrevienes de Abusos Eclesiásticos en la Argentina, donde van a recibir apoyo para buscar justicia. No están solos, no tengan vergüenza, estos casos se pueden esclarecer y se puede lograr justicia”.

