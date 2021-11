Rojas desmiente pacto de silencio y muestra las pruebas del cierre de la causa

Compartir esta noticia:











El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales desmintió a Dora Parada: “no hubo un pacto de silencio, no tenemos nada que ocultar”. Además, reiteró que la denuncia en su contra por violencia de género fue desestimada por inexistencia del delito.









Omar Rojas reiteró que la denuncia de violencia de género en su contra fue desestimada por inexistencia de delito (cómo se puede apreciar en la foto publicada aquí) y aseguró que no hizo ningún pacto de silencio.

La declaración es en respuesta a Dora Parada que en conferencia de prensa de presentación de la lista 22 afirmó que no se hablaría del tema en la campaña para las elecciones sindicales del 7 de enero y dio a entender que la justicia seguía investigando.

“No hemos hecho ningún pacto, es todo mentira, no hicimos pacto porque no tenemos nada que esconder”, le dijo Omar Rojas a Plan B Noticias.

El candidato a Secretario General del SOEM agregó que “en realidad no hubo ningún pacto de silencio, menos en esto que es una acusación grave, no puede haber pacto de silencio cuando se denuncia violencia de género o se causa un perjuicio a alguien”.

“De mi parte no hay ningún acuerdo para que no se hable de la causa de violencia de género que fue desestimada por la justicia, No tengo nada que esconder. No vamos a acordar nada, no hay nada que ocultar, si hay que hablar del tema, lo seguiremos hablando”, aseguró.

“Esa persona se está escudando en eso porque la que tiene que ocultar algo es ella, por lo tanto, no tenemos nada que acordar, ni de hacer un pacto de silencio ni callarnos, menos en esto que es violencia de género”, finalizó Omar Rojas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios