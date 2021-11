Llevaban tres años luchando por la tenencia de Lucio: “Le dije a la Justicia que iba a terminar muerto”

Compartir esta noticia:











Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Abel Dupuy, el niño de 5 años que murió después de una brutal golpiza, señaló que “la propia madre y su pareja lo mataron”. Contó que en estos tres últimos años lucharon por la tenencia de Lucio.

“La gente se tiene que enterar todo lo que paso mi nieto Lucio de 5 años. La propia madre y su pareja lo mataron. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica, es un dolor inmenso. Lamentablemente esta mujer, esta cosa mato a mi nieto a golpes, no se el motivo porque no nos dicen nada desde la Justicia, no nos dicen cómo murió, que paso, que le hicieron”, manifestó Ramon al medio piquense En Boca De Todos HD.

El abuelo dijo que “Hace un año le dije a los jueces que lo iban a matar. La propia madre y su pareja lo mataron, mataron a mi nieto a golpes”.

«Le dije a la Justicia que iba a terminar muerto o vendiendo falopa».

Por otro lado, contó lo que lucharon por la tenencia de Lucio estos últimos 3 años y dijo que: “Todo empieza hace 3 años atrás, que viene ella que no lo puede sostener al nene. Se separa de mi hijo y ella se va a Santa Rosa con otra pareja, otra mujer y no podían tener a la criatura».

«Antes que se cumplieran los 2 años ella perdía la patria potestad y un mes antes no se quién se lo saco y a ese juez o jueza que me mire a la cara, le dije, esa criatura termina mal porque algo le van hacer, hoy se ven las consecuencias. Se lo dije a todo el mundo y nadie me quiso hacer caso. Hoy perdimos una criatura matada a golpes. Fíjate cual es la consecuencia de las drogas. Ellas lo mataron a golpes, ¿por qué?. Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico, es una locura lo que hicieron”, le dijo a En Boca de Todos.



Ramón contó que para poder ver a Lucio tenían que mandarle plata a Magdalena Espósito Valentí, la madre del niño. “En este año y Pico teníamos que pagarle 3 mil pesos para verlo por videollamada. A veces me lo podían traer, cuando le dábamos plata”, argumentó el abuelo.

Por último, manifestó que: “Le pido a los jueces, cambien esto para que no haya otro Lucio. Esto no es justo, no todas las madres tienen la patria potestad por ser buenas personas».

