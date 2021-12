SOEM: la lista opositora pide la intervención del Ministerio de Trabajo y la expulsión de Rojas

Compartir esta noticia:











La interna en el SOEM se recalienta a un mes de las elecciones. La personas que integran la Lista 22 pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo y afirmaron que el intento de expulsión de Dora Para, candidata a Secretaria General, tiene tintes electorales. Contraatacan con el pedido de expulsión de Omar Rojas.









En conferencia de Prensa integrantes de la lista opositora anticiparon que pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo para anular la asamblea extraordinaria convocada para expulsar a Dora Parada, candidata a secretaria General, por considerar que con su denuncia contra Omar Rojas se generó un perjuicio al sindicato.

Además, la propia Dora Parada anunció otra denuncia judicial y una denuncia administrativa para que se lo expusle a Omar Rojas por “connivencia con la patronal debido a que ingresó uno de sus hijos y un sobrino al municipio”.

Afiliados y afiliadas del SOEM presentaron una nota a la conducción gremial en la que solicitan la expulsión de Dora Parada por perjudicar al sindicato. Esa nota es la que motivó la convocatoria a una asamblea extraordinaria para el 16 de diciembre.

En el mes de julio Dora Parada denunció a Omar Rojas por violencia de género, pero la justicia la desestimó por inexistencia de delito. Consultada por la situación de esa denuncia, la candidata de la Lista 22 dijo que “yo no fui notificada de ninguna actuación, puede ser que se haya considerado la inexistencia del delito, pero no lo puedo afirmar, la justicia no me ha notificado de nada”.

A renglón seguido señaló que “la nota que publicaron los supuestos afiliados, ya que algunos no están ni siquiera en el padrón, ratifica una postura misógina y violenta de Omar Rojas”, destacó.

Anticipó que por el texto de la Carta Documento en la que se le informa de la asamblea extraordinaria y por la solicitada en diarios de papel “voy a hacer otra denuncia por violencia de género contra Rojas porque una vez más me siento violentada”.

Las personas que integran la Lista 22 afirman que el oficialismo intenta expulsar a Dora Parada porque temen perder la elección.

Además aclararon que la lista ya fue oficializada y que así deben seguir hasta la elección. “Por qué luego de oficializarla la quieren echar a Dora”, dijo la abogada Giraudo.

Además aclaró que “la denuncia contra el secretario General fue de carácter privado ya que Dora lo hizo luego de haber renunciado al sindicato. Que se hayan desafiliados personas no indica que ella haya causado un daño al sindicato, los motvios de desafiliación son personales y pueden ser varios”, agregó.

Las elecciones fueron convocadas para el 7 de enero de 2022 pero hay un paso previo: la asamblea extraordinaria del 16 de diciembre.

“La lista va a seguir, en todo caso habrá un corrimiento y mi lugar lo ocupará Elsa Santillán”, finalizó Dora Parada.

