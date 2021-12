Perlas y apostillas de la interpelación

Compartir esta noticia:











A poco de empezar el ministro de Salud,Mario Kohan, pidió la palabra para retar a las personas presentes: «la pandemia no terminó, estamos en un lugar cerrado y veo a muchos si barbijos».

Después del reto, le dejó a los ministros que responda por Dupuy.

El primero en hablar fue el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meacca.

En una intervención se quejó por «el lugar en que nos pusieron los medios y las redes (…) Ustedes sacan las leyes pero los casos de abuso los atendemos nosotros».

En otro tramo el vicegobernador Mariano Fernández le dio la palabra al diputado Marín, que negó con la cabeza que la hubiera solicitado.

«Entonces para que me decís, la voy a traer de nuevo a la Luchy», señaló Mariano Fernández en referencia a la flamante diputada nacional, Varinia Lis Marín.

Más tarde el propio Marín salió en defensa de los interpelados y le pidió imaginación a la hora de hacer preguntas para que «los ministros no se vean obligados a decir esta pregunta no la contesto». Lo dijo porque desde el comienzo los funcionarios aclararon que no iban a hacer referencia al caso en particular porque hay una investigación de la FIA en curso.

Ante la insistencia de la diputada García, el ministro de Salud Mario Kohan dijo «me salgo de la vaina por contestarle, conozco la historia clínica del caso, pero no puedo decirle nada».

A él se le sumó Diego Álvarez que señaló que «no le puedo dejar pasar que diga que hubo responsabilidad del estado como usted dijo, es un punto que está en investigación judicial».

El radical Marcos Cuelle criticó a los funcionarios de los ministros interpelados por ocupar las butacas del público y tuvo un cruce con Mariano Fernández por las idas y vueltas previas a la reunión, donde el oficialismo quiso que fuera privada pero no hicieron un trámite parlamentario obligatorio.

«A mí no me llegó ningún pedido para que fuera privada», aclaró Fernández, lo que responde de manera formal y veraz lo ocurrido, pero no aborda la intención que tuvo el FreJuPa de evitar el cierre de la Legislatura y la realización de una audiencia a puertas cerradas.

El presidente del bloque de Propuesta Federal hizo exaltar a los interpelados cuando dos horas después «nos dijeron lo bien que estamos, lo bien que se atienden los casos como el investigado, lo buena que es nuestra policía y no se reconoce ningún error».

Eso motivó la chicana de Horacio di Nápoli que lo invito a «aportar todos esos datos a la justicia penal así la puede ayudar».

Ardohain le respondió que «yo afirmo lo que todos sabemos por los medios de comunicación».

La interpelación se basó en generalidades por la investigación judicial en curso, que facilitó el paso de los ministros por la Legislatura.

