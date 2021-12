“La paritaria terminó antes de cerrar, sentimos que negocian a espaldas de los y las afiliadas”

Compartir esta noticia:











Un grupo de personas que trabajan en el sistema educativo protestó esta mañana frente a la Subsecretaría de Coordinación, donde se realizaba la reunión paritaria. Reclaman por las titularizaciones, movimientos, la dispensa, la pareja pedagógica y el SEMPRE.

“Hace dos años consecutivos que no salen horas de inglés en Santa rosa, Toay, Anguil y General Pico. La directora de Educación Secundaria, Gabriela Mayoral nos dijo que las horas no salen a titularizar porque se está realizando una reestructuración de horas y mientras tanto se vulneran derechos laborales y de estabilidad”, afirmó Jorgelina Rowein.









“Tampoco se están dando los movimientos de traslado de trabajo y eso tampoco se está dando en esta gestión. Nosotras queremos saber cuánto tiempo vamos a estar perdiendo nuestros derechos de titularización y de traslado en pos de esa reestructuración”, agregó Nadia Zuccari.

“Este año dicen que solo recabaron datos y no han logrado nada más. Ellas mismas no saben qué quieren hacer, la cuestión que en nombre de eso que no está escrito, no está hablado, se producen estas vulneraciones de derechos. Y esto no solo pasa en Inglés de la que somos docentes, pasa en la mayoría de los espacios curriculares del Colegio Secundario”, afirmó Rowein.

– ¿Qué sospechan?

– Si la información no se comparte, la sospecha es que no es algo bueno para nosotras y nosotros. Si fuera bueno, ya lo hubieran dicho y publicado – dijo Zuccari

– ¿Le reclamaron a UTELPa?

A UTELPa le hicimos muchos reclamos y generalmente cuando haces un reclamo repetido, sos bloqueada del WhatsApp, no nos responden, y nosotras seguimos haciendo el aporte. Yo no me voy a desafiliar , voy a reclamar que me defiendan, pero sentimos que la paritaria ya terminó antes de empezar, como que ellas van negociando por detrás de las y los afiliados – cerró Zuccari

Asamblea

Minutos más tarde de reclamo de docentes del secundario se hizo una asamblea de la que participaron docentes autoconvocados y autoconvocadas, la Corriente Docente 9 de Abril y la agrupación SITEP.

Allí pidieron por la continuidad laboral de las dispensas que vencen el 31 de diciembre y reclamaron que todas las personas sigan con su trabajo al menos por un año más, continuando con la pareja pedagógica.

Además, pidieron por la cobertura ginecológica y obstétrica del SEMPRE, cortada por un conflicto con los y las profesionales del sector.

