Marcantonio en desacuerdo con Morales: “Es correcto no acompañar un presupuesto irreal e incumplible”

El Comité Radical de La Pampa se ha manifestado sobre la situación de rechazo al presupuesto nacional en el Congres, por medio de su nuevo Presidente Diego Marcantonio, quien indicó que “es correcto no acompañar un presupuesto irreal, incumplible e inconsistente, a base de patoterismo kirchnerista. Cuando marcan una inflación del 33% y un dólar de 131, están marcando una mentira que ni el propio Gobernador Ziliotto pudo acompañar a la hora de hacer el Presupuesto de La Pampa”.









Marcantonio expresó: “Nuestros candidatos dijeron que iban a defender a los trabajadores del sector privado y público, a los comerciantes, los productores y las pymes , es por eso que no podemos ser cómplices de votar un presupuesto que no corrija las cuentas públicas y seguir inventando impuestos, como los 18 nuevos impuestos que crearon en el 2021. Es por eso que no permitiremos entregar facultades al Poder Ejecutivo para seguir pisando al que trabaja en este país. Se acabó en la Argentina el Congreso Nacional de mayorías automáticas, la escribanía, fue la propia sociedad quien dijo basta en las últimas elecciones a un Legislativo obsecuente. Venimos a discutir, a debatir pero sobre todo a consensuar. Fue el propio kirchnerismo que no permitió ningún mecanismo de consenso negándose a postergar una semana el tratamiento, a realizar un cuarto intermedio o a que el presupuesto vuelva a comisión. Fueron ellos mismos quienes acostumbrados a la lógica del látigo o billetera impusieron esta decisión y una vez más quieren construir un relato desligándose de sus propias responsabilidades”.

Frente a los cuestionamientos públicos del Gobernador Ziliotto, que dice poner en riesgo las obras del acueducto a Gral Pico y la terminal de ómnibus de Santa Rosa, Marcantonio indicó: “Nos preguntamos ¿Por qué no se ha terminado el acueducto a General Pico, cuando fue prometido en cuanto gobierno kirchnerista hubo en la Argentina, o estaban esperando para hacer en esta oportunidad lo mismo que lo sucedido en el acueducto a Santa Rosa? porque las obras faltan pero los apellidos quedan. Al igual que esperamos que la nueva terminal de Santa Rosa les permita darle la oportunidad a los arquitectos pampeanos para trabajar en la misma.”

Finalmente dijo: “Esta situación de ningún modo puede traer consecuencias en la concreción de obras presupuestadas o pactadas con los Intendentes de nuestra provincia, sin importar o distinguir el signo político. Siempre estaremos defendiendo a los pampeanos en pos de una Argentina mejor en base a la búsqueda del diálogo y los consensos ”.

Este miércoles el gobernador de Jujuy y nuevo titular de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó el rechazo opositor a la ley de presupuesto al indicar que «un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto» y aseguró que «tendría que haber habido más diálogo» para lograr la aprobación de la norma.

