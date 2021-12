Héctor Mario Valquinta: “me voy a entregar, dejen de cazarme”

Compartir esta noticia:











Héctor Mario Valquinta adelantó que se entregará a las autoridades policiales. Aseguró “estar cansado de ser perseguido” y dio su versión de los hechos.

“Ya no sé cómo sacarme la policía de encima. Nos vamos de vacaciones con mi familia todas las fiestas para evitar problemas, llegamos el 28 a las 14 horas a Santa Rosa, nos acostamos un rato y nos levantamos. Cerca de las 19 viene mi hijo Gonzalo con un corte en la nariz diciendo que Rodrigo, su primo, lo había arrebatado y le robó la bicicleta. Fui con mi hijo a buscarla, nos revolcó a todos y nos trajimos la bici. De los nervios y la impotencia no me di cuenta que no era la bicicleta de Gonzalo , era la de Rodrigo y apenas nos dimos cuenta que no era la del Gonza la devolvemos”, dijo.

“Llegamos a mi casa con mi hijo y mi hija Rocío me avisa que Rodrigo viene por la calle Plumerillo. Está todo en las cámaras de seguridad de mi casa, pero ni les importa. Llega Rodrigo a mi casa y nos empieza a agredir a todos, solo nos defendimos. ¿Qué quieren, que nos mate? Rodrigo tiene en vilo a todo el barrio , pero hasta que no me pegó a mi no me di cuenta lo jodido que es. Para la tranquilidad mi sobrino, yo me siento culpable porque fui su formador. Pero como siempre digo, esto son los efectos de las drogas”, precisó.

“Para empeorar mi vida la policía como siempre, mi esposa fue con mi hijo hacen la denuncia y los policías de la Primera los secuestraron para que solo yo quede detenido”, criticó. Y agregó: “en el barrio pasan cosas peores y nadie va preso. Anoche mas de 100 policías me buscaban en el Matadero. Me voy a entregar porque siempre me he puesto a derecho , y sabiendo que me esperan cosas fuera de la ley, siempre soy culpable hasta que demuestre mi inocencia”.

“Jueces, fiscales, no le pregunten a la policía sobre mi. Yo corté cinco veces la ruta para terminar con los abusos policiales . Nunca van hablar bien de mi , solo una vez pónganse a derecho. Hace siete años que vengo sufriendo los abusos de la policía y la justicia”, advirtió.

“Ya no sé cómo defenderme, están todos contra mí. Hasta mis defensores me patean en contra . Solo nos defendimos y hoy para quebrarme meten preso a mi hijo, víctima de todo esto y a mi esposa, por una pelea familiar como muchos vecinos tienen. Y nos acusan de intento de homicidio. Nunca me van a dejar de cazar los policías , están siempre esperando que alguien se tire un pedo y fue el Sapo . Dejen de cazarme”, dijo.

