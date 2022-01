Reacción del personal educativo ante la investigación de la FIA por la muerte de Lucio: “no lo veía el padre, ¿lo va a ver la docente?”

Compartir esta noticia:











La Fiscalía de Investigaciones Administrativa de La Pampa ordenó abrir un sumario interno administrativo para determinar si los médicos, enfermeros y docentes son responsables de mala praxis en los golpes de antigua data que tenía Lucio Dupuy, asesinado el 26 de noviembre, y un gran número de docentes salió a respaldar a quienes tenían en el aula a Lucio.

La noticia de la investigación administrativa que recae sobre el personal estatal que tuvo relación con Lucio Dupuy generó una airada reacción en el sector docente, que salió a apoyar a sus pares sumariados.









El fiscal quiere saber si, entre el período establecido entre el 8 de marzo, día de inicio de clases y el 25 de noviembre, último día en el que asistió el niño, hay registros del jardín, sobre la asistencia del niño con signos de agresión física, teniendo en cuenta que se informó en el expediente que con fecha 13 de marzo el menor fue asistido por el SEM (Sistema de Emergencias Médicas).

En un grupo cerrado de docentes plantearon un “apoyo total” a sus pares porque “los directivos no se quieren involucrar.

“Nos hagamos los desentendidos, todos sabemos que hay directivos que no se quieren involucrar en las denuncias o las veces que se denuncia todo queda ahí en la nada, y vos desprotegida totalmente frente a cualquier represalia”, lanzó una trabajadora de ala educación en un grupo de Facebook y la mayoría de los internautas que opinaron, avalaron su postura.

Vario comentarios se pueden resumir en “Tal cual .!!! Así es. Me solidarizo con esa docente”.

“El niño seguramente tenía marcas que no estaban a la vista y salvo que Lucio hubiese confesado algo la docente no puede tocar al niño para siquiera cambiar una ropa que ensucio….pero si personal de salud pudo obrar ante tantos ingresos por heridas”, añadió otra persona.

Un hombre salió a avalar la postura de la FIA al señalar que “lo que se abrirá es un sumario y de allí se delimitaran las responsabilidades. si la docente vio o el niño manifestó algo así debe denunciarlo por ser agente del estado. Esa docente no necesita mi apoyo y creo que el de nadie, pero se supone que puede, ver ellos son los que están en contacto diario con el niño, ¿sino quien lo vería? ¡¿La directora? ¿el ministro?”.

Una mujer le respondió que “un médico es más probable que vea golpes o se de cuenta al atenderlo de la violencia. Un docente más con tantos alumnos y con pocas horas a la semana ( dado que tampoco sé sabe si concurría diariamente al colegio) no siempre nota la violencia. Además como dicen otros colegas para hacer una denuncia tenés que tener un aval de la institución .Para eso se activan los protocolos. Sin saber y desconocer la realidad docente y de las instituciones es muy fácil opinar y buscar culpables sin conocer ni siquiera a la docente”.

“Los niños que presentan algún golpe no siempre es por violencia. En los colegios se procede a denunciar ante sospechas o confirmación de violencia. Yo te pregunto: ¿vos estas en contacto con niños de 5 años y haces denuncias cada vez que un niño presenta un golpe? Quien puede diferenciar entre un golpe por violencia o un golpe causado por un accidente de un niño es el personal de salud”, señaló otro trabajador de la educación.

“No lo veía el padre, ¿lo va a ver el docente?”, resumió una mujer

“De acuerdo totalmente. En una institución que trabaje se hizo una denuncia y el docente totalmente desprotegido hasta amenazas recibió en la calle”, relató otra docente.

“Cómo siempre el hilo se corta por el más débil. Soy docente y apoyo a esta colega. A mí hace como 15 años, un padre me quiso pegar por un informe, o sea estamos totalmente desprotegidos”, añadió un docente.

“Si van a investigar deberían hacerlo con todos. El docente es sólo una mínima parte del sistema”, comentaron.

“Coincido, aunque sabemos que ‘el hilo se corta por lo más delgado’, no debería ser así, pero la experiencia lo demuestra”, dijeron.

“Apoyo a la docente, tenemos que crear un sistema donde se resguarde a quien enfrenta todos los días la realidad áulica y muchas veces sin el apoyo y sostén del equipo directivo y superiores .Que no sea el perejil de la historia”, pidió una trabajadora.

“Completamente de acuerdo, desde que pasó lo de Lucio pienso lo desprotegidos que estamos los docentes, que si no tenemos rayos x para adivinar lo que pasa en la casa, tenemos posibilidades de ser sumariados y sancionados. Y no me vengan conque es solo una ‘investigación’, porque lo que van a hacer es culpar a alguien para que no paguen los costos políticos quienes realmente deberían ser sancionados”, aseveró otra.

“Recuerdo en una institución realicé una denuncia ya había anteriormente causas por situación de maltrato y termine siendo denunciada por los medios por su mamá. Hoy camino por la calle tranquila aunque la situación continúa igual ¿Cual fue la solución? Cambiaron de escuela al alumno”, resaltó una docente.

“Van a buscar siempre al más débil. ¿Cuándo la docente podría hacer un seguimiento? ¿En pandemia, en forma virtual o las pocas veces que hubo presencialidad? Cuándo somos maltratadas por los padres, ¿quién hace justicia?”, preguntaron.

