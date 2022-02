Favorable evolución de Rodrigo Valquinta: recuperó el conocimiento y ya camina por sus propios medios

Compartir esta noticia:











El joven brutalmente golpeado por su tío Héctor Mario “Sapo” Valquinta tuvo una excepcional recuperación: de estar inconsciente y con riesgo para su vida, hoy camina, conoce a sus familiares e inició la rehabilitación física.









Rodrigo Valquinta está internado en una sala de clínica médica del Hospital Lucio Molas luego de pasar un mes en terapia intensiva por la feroz golpiza que recibió en la casa de su tío Héctor Mario y por la que están detenidos el propio exboxeador, su esposa Jésica Rosignolo y el hijo Gonzalo.

Plan B pudo saber que el joven boxeador profesional ya camina, se para, conoce a sus familiares y se espera que en los próximos días pueda alimentarse por sus propios medios.

El 28 de diciembre pasado, en medio de una pelea familiar, Rodrigo recibió varios golpes en la cabeza, con objetos contundentes, que lo dejaron inconsciente en la puerta de la casa de Hértor Mario Valquinta.

La justicia pudo determinar que de esa golpiza participaron “el Sapo”, Gonzalo y Jésica Rosignolo, detenidos hasta la realización del juicio oral, acusados de intento de homicidio.

Luego de pasar 8 días prófugo, Héctor Mario Valquinta fue capturado por efectivos de la seccional Primera de Policía y desde la prisión, primero ensayó una declaración en la que dijo haber defendido a su familia, y luego reconoció que fue él el que golpeó a su sobrino.

Omar Valquinta, padre de Rodrigo y hermano de Héctor Mario, le dijo a Plan B en una entrevista exclusiva que ellos consideran que debería estar detenida Rocío, otra hija de “el Sapo”.

“Mi señora se olvidó de mencionar Rocío, no lo contó, pero todavía no declaró en la justicia. Se quieren salvar, se quiere hacer cargo él solo, y no fue el solo. Yo te puedo asegurar que a Rodrigo él solo no le pega ni de casualidad. Si es por eso que siempre que le querían pegar, venían todos, venía el pito, venía él…”

“Nosotros no declaramos, mi señora tiene un psicólogo porque vio cuando lo querían matar, te puedo asegurar que una persona que vio eso, debe soñar con eso. Para colmo cuando estaba en el piso, mi señora se quería tirar encima para que no le pegaran más, pero la princesita (Jésica Rosignolo) y la hija (Rocío), la sacaron para que le siguieran pegando”, aseveró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios