Compartir esta noticia:











La militante feminista abolicionista, Mary Zerbino, cuestionó la falta de políticas de la Municipalidad para las personas que se encuentran en situación de prostitución y explotación sexual. Además dijo que la Dirección de Políticas de Género «está cerrada».









Mary Zerbino, referente de la colectiva feminista abolicionista «Todas Somos Andrea», reiteró el pedido para que el intendente Luciano di Nápoli ponga en funcionamiento la Ordenanza 4497-2011 de asistencia a personas en situación de prostitución y explotación sexual.

En el marco de las actividades que realizaron en la UNLPam a 18 años del femicidio y desaparición de Andrea López, Zerbino aseguró a Plan B que en la capital pampeana «el sistema prostituyente está igual o más agravado». Y que esto se hace más visible “en los en los barrios, donde las mujeres y las compañeras trans y travestis en situación de prostitución son pobres y con falta de oportunidades”.

Frente a esto consideró que la Municipalidad no hace nada:“ las problemáticas de género no son parte de la agenda de esta gestión municipal”, aseguró

El Estado es cómplice

“El Estado, tanto el pampeano como el nacional, en lo formal es abolicionista pero en la práctica no lo ejerce, y eso hace a la impunidad de estos sectores, de estas redes que existen por las connivencias” apuntó la referente de “Todas Somos Andrea”.

Durante la jornada, Mónica Molina, exdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, expuso sobre la Ordenanza 4497-2011 de asistencia a personas en situación de prostitución y explotación sexual, algo que las organizaciones vienen pidiendo que se ponga en práctica por parte de la gestión municipal.

“Si se implementara aliviaría un poco la situación de las mujeres en situación de prostitución por ponen excusas para no hacerlo. El intendente Di Nápoli dijo que era una ordenanza demagógica, que no tenía fundamento, excusándose en otras oportunidades que no tiene presupuesto. Le pedimos que nos atendiera y no nos recibió, nunca lo ha hecho. Le reclamamos el cumplimiento de la ordenanza”, remarcó.

La referente feminista incluyó en las críticas a la directora de Políticas de Género, Gabriela Bonavitta, por la actual situación y funcionamiento de la Dirección de Políticas de Género. “Un área tan sensible no pude estar cerrada y como funcionaria no podes limitarte a decir que tu equipo atiende por teléfono”, reprochó.

“Eso da cuenta que las problemáticas de género no son parte de la agenda de esta gestión municipal”, dijo Zerbino.

“Queremos ver acciones, basta de discursos y promesas. Nosotras, como colectiva fuimos convocadas para que el intendente armara sus propuestas, las promesas fueron desde una casa sorora para contener a las mujeres, que no tenemos, concejerías de géneros en todos los barrios, entre otras cosas, y no se cumplió nada», repasó.

-¿Qué pasa hoy con las mujeres que denuncian y precisan un lugar?

-En algunos casos, y solo en casos excepcionales, se las alberga en un hotel por algunas noches y eso es todo. No hay un lugar. Es una cuestión primordial y vemos que hay mucha desidia.

“Decimos el municipio porque una vez que las mujeres denuncian en la Comisaría de la Mujer o Fiscalía, inmediatamente son enviadas a la Dirección de Políticas de Género para su contención. Pero si hace más de un mes está cerrada, no es lo mismo”, señaló.

“Creemos que la Municipalidad tienen la capacidad suficiente como para alquilar otro inmueble mientras tanto”, reclamó la referente feminista al referirse a la ausencia de personal para atención presencial en la Dirección de Políticas de Género.

“Todos estos años venimos trabajando para mantener la memoria de Andrea y que el Estado pampeano entienda que tiene una deuda muy grande con su familia y la sociedad en su conjunto”, destacó la militante feminista abolicionista.

“A pesar de toda la tristeza y el dolor, Julia nunca bajó los brazos y eso nos enseñó a nosotras, a seguir reclamando”, agregó.

Andrea López, un caso paradigmático

Zerbino recordó la lucha a lo largo de todos estos años, “hubo una fuerte resistencia de los movimientos feministas para mantener la memoria viva de Andrea, el reclamo de justicia, luego el juicio al proxeneta Purreta, y haber logrado que la justicia pampeana, que tantas veces no decepciona, en este caso lo haya condenado a pesar de no estar el cuerpo, sienta un precedente”.

Además consideró que en lo personal fue un antes y un después. “Para mí fue un efecto bisagra, y creo que para muchas otras personas también. En 2004 empezamos a conocer lo que era el perverso sistema prostibulario, hasta hoy que me considero abolicionista y continúo con la lucha para en algún momento logremos la erradicación del sistema”, repasó.

La voz de las sobrevivientes

En el marco del encuentro disertaron Blanca Torino y Elena Moncada, referente local y nacional de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, quienes luchan para el reconocimiento pleno de derechos, prevenir situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, que arroja a mujeres, niños y niñas a la explotación sexual.

Zerbino puso de relieve el trabajo que las organizaciones abolicionistas llevan adelante para garantizar los derechos de las mujeres que fueron y son víctimas del sistema prostituyente. «Estamos orgullosas del movimiento feminista de nuestra ciudad, que es abolicionistas y que hemos impedido la llegada de sectores que vienen a plantar la reglamentación de la prostitución”, destacó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios