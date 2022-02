Toay: El viceintendente Melchor desmintió versión periodística sobre supuesta maniobra en la venta de Chacras

Compartir esta noticia:











El viceintendente de Toay, José Luis Melchor, emitió un comunicado público en el que desmiente publicaciones de una empresa periodística y consideró que «podría haber un interés manifiesto de sus responsables».









Jose Luis Melchor desmintió la versión publicada en El Diario que lo ubica en medio de una supuesta maniobra irregular de venta de Chacras en la localidad de Toay y apuntó a los responsables de la empresa periodística.

En un comunicado público, el viceintendente toayense explicó que «ante las notas publicadas en el diario, El Diario el día domingo 13 de febrero y el jueves 17 de febrero quiero poner en conocimiento de este medio y la ciudadanía toda, los hechos acaecidos respecto del llamado por este tabloide «Loteo irregular en Toay».

«Con respecto a las notas de este medio, quiero manifestar mi malestar ante expresiones imprudentes, las que se basan en supuestos, a través del uso de potenciales, del que solo están en el imaginario del/los redactor/es de la nota», comunicó.

«Por lo tanto expreso que no estoy en medio de nada, que no intenté ningún tipo de maniobra, no estoy en ninguna puja interna y no estoy dispuesto a redondear ningún tipo de negocio, como lo expresan en éste medio con real malicia. Es más, todo esto me lleva a pensar que podría haber un interés manifiesto en el/los responsable/s de éstas publicaciones», aseveró el viceintendente de Toay.

El jueves a la mañana un grupo de compradores desmintió también las versiones del diario sobre una supuesta estafa en la venta de chacras. En una conferencia de prensa que dieron en conjunto con el vendedor Marcelo Gallego, aclararon que hubo un negocio de buena fe y se hizo un acto de toma de posesión de las tierras.

El loteo de 27 chacras de 3 hectáreas fue aprobado por la Municipalidad, pero solo dio el libre de deuda de 13, documento que el escribano solicita para poder hacer la escritura de los compradores. Quienes se manifestaron pertenecen a las 14 chacras restantes y están a la espera de que la autoridad municipal facilite el trámite para poder escriturar.

El municipio arguyó que dentro de las chacras habilitadas como «Parque Agrario» hubo quienes sacaron arboles e hicieron una camino interno para acceder a su chacra, en algunos casos hay alambrados, estacas, entre otras observaciones.

En respuesta, el dueño dijo este jueves que solicitó que la Municipalidad le cobre lo que corresponde para que le permita escriturar. «Yo presenté una nota después pidiendo que me liquiden la multa, la pagaré y seguiré con la escritura», dijo Gallego y agregó que la contestación fue que «no me van a dar respuesta».

El viceintendente Melchor dijo que «por Resolución Municipal Nº11/2022 se me designa a cargo del Ejecutivo Municipal por licencia del Sr. Intendente Municipal Rodolfo José Álvarez, desde el 15 de enero al 31 de enero de 2022».

«El 20 de enero de 2022, ingresa una nota de los denominados Delegados de los compradores de las chacras del Sr. Gallego Marcelo Victor y otros, en la cual me solicitan una respuesta al pedio de «Libre deuda de las Chacras denominadas 7A, 78 y 7C», detalló.

«Asimismo, mencionan que algunas parcelas de las diferentes chacras se liberaron en el mes de noviembre del año 2021, pudiendo ya escriturar algunos de los compradores», dijo.

«Ante esta solicitud, procedo a indagar en que área se encuentra el pedido y en qué estado está el mismo. Una vez que obtuve las respuestas, el día 25 de enero remito la nota Nº 13/2022, en la que se notificó al Sr. Marcelo Gallego», señaló.

«En mi respuesta pongo en conocimiento que su pedido está en proceso en las distintas áreas involucradas, por tal motivo, la contestación al pedido formulado se brindará una vez culminado el proceso en cuestión», indicó.

En este sentido, Melchor respaldó las publicaciones efectuadas desde la Municipalidad de Toay, sobre la venta de terrenos en el denominado «Parque Agrario Periurbano» donde se expresó públicamente: «advertimos a la comunidad que allí solo se permiten inmuebles de 3 Ha. como mínimo. Esto es así por encontrarse en la zonificación UR2 del código de Ordenamiento Urbano de Toay, con el propósito de dedicarlas a la producción agrícola ganadera», y reafirmo las condiciones establecidas oportunamente, que las parcelas a adquirir deberán tener una superficie mínima de 3ha., en la cual solo se admitirá una bajada de luz, una perforación y una vivienda».

Este jueves los adquirientes expresaron que compraron 3 hectáreas y que la Municipalidad no expide el libre de deuda y no pueden escriturar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios