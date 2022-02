Trabajadores de Vialidad Nacional ampliaron denuncias contra el director Martín Izaguirre

Compartir esta noticia:











El Sindicato del Personal de Vialidad Nacional denunció al titular del organismo en La Pampa, Martín Rodrigo Izaguirre, por peresecusión laboral y por hacer ingresar amigos y familiares a la repartición pública.









La confrontación de los trabajadores con el titular del Distrito 21 de Vialidad Nacional en La Pampa se volvió a plasmar en una ampliación de denuncia que realizaron desde el gremio este miércoles.

La semana pasada habían advertido la violación de las normas laborales por parte de Izaguirre, denunciaron que el funcionario acomodó a familiares y amigos en vacantes de la repartición y que los trabajadores sufren persecución laboral.

Comunicado completo de los trabajadores de Vialidad Nacional de La Pampa:

En el día de la fecha y a raíz de las declaraciones efectuadas por el Jefe de Vialidad Nacional Ing. Martin Rodrigo Izaguirre hemos realizado una ampliación a la denuncia formalmente entablada ante el Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Agencia Territorial Santa Rosa.

La denuncia fue efectuada por el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, (personería gremial N°1409), a raíz de que el actual Jefe de distrito designado por la gestión de gobierno anterior a la que perteneció (Pro), confirmado por el actual Administrador Gral de la DNV Casa Central, basada en la falta de compromiso para con la ley especial Convenio Colectivo de Trabajo por el cual nos regimos (CCT 874-07 E) con más las persecuciones gremiales y políticas que se vienen dando.

Hemos canalizado a través de la Comisión Paritaria Permanente de Reclamos, Control y Aplicación del Convenio Colectivo, jurisdiccional, todas las denuncias de empleados que se vean afectados por los destratos y etc., de esta gestión; y nos estamos dando cuenta que son más de los que habíamos pensado, razón por la cual se está analizando la posibilidad de una presentación en forma conjunta, pero no está definido ante que órgano aun. Hemos elevado las mismas y se encuentran en análisis con el equipo de abogados de FEDERACION.

Respecto a la ampliación de la denuncia efectuada, advertimos que por orden directa de la jefatura y canalizado a Través de la Div. Administración de nuestro Distrito, a través de RRHH, se han dado inicio a dos Expte administrativo, que surgen por las presentaciones que el sindicato efectuó; el objeto de uno de ello es justamente lo que reclamamos: SOLICITUD INFORME DE VACANTES A CUBRIR EN LA REPARTICION (REGISTRO DE POSTULANTES) CONFORME AL ART.167 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°874/07″E»- SINDICATO DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL. (EX-2021-102116507- -APN-DLP#DNV) y el otro es a raíz de la nota en reiteración de la que origina este Expte mencionado, que en vez de considerar lo que era “reiteración de..”, generaron otro expediente cuyo objeto es: SOLICITA CUMPLIMIENTO DE ARTICULOS DEL CCT SOBRE INGRESO DE PERSONAL -SINDICATO DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL, (EX-2021-122171768- -APN-DLP#DNV), algo sumamente burdo para quien ostenta un cargo tan importante, o inteligentemente pensado por su asesor directo para burlar el CCT-874/07-E; decisión que sabrá resolver la autoridad correspondiente.

Como si esto fuera poco, existe la NO-2022-09959485-APN-DLP#DNV, suscrita por la responsable del área que caratulo dichos Expte, y por el actual denunciado Izaguirre, por la que obvian ambos Expte, y las tres notas presentadas posteriores a dicha caratulación, solicitando el cumplimiento de lo establecido en el art. 167 del CCT titulado “Las vacantes a cubrir en la repartición”.

La contestación de Izaguirre, nos puso nerviosos, si, pero no por uno dos o tres sumarios, que el intenta informar, sino que esa sensación desagradable como es el nerviosismo que genera al ver que se está atentando no solo con las vacantes de 4 personas administrativas, de las cuales una de ellas tiene afinidad directa (hija) con quien desde las sombras maneja el distrito y asesora ante la falta de idoneidad a Izaguirre y sus dependientes; sino que también de forma dolosa están afectando la carrera administrativa de 77 empleados de la DNV. Por qué decimos esto, porque nuestro nerviosismo canalizado con trabajo, nos hizo visualizar, y por intermedio de la Comisión como dijimos precedentemente, que concluida la Paritaria Distrital, y a raíz de ella por orden directa de la jefatura de distrito y por ante la Div. Administración y la Sección RRHH, se inició el EX -2021-56844595- APN- DLP#DNV, por el cual deberían haber tramitado todo lo resuelto en esa paritaria, que finalizó el 09 de diciembre de 2021, en cumplimiento de lo que manda la ley especial, respetando el procedimiento, pero en vez de ello, archivaron el expediente incompleto. Todo porque la paritaria beneficia a la mayoría de los trabajadores, y es a ellos que el 21° Distrito desde el año 2013 les debe el reconocimiento a la carrera administrativa que contempla el Convenio Colectivo.

Para que la gente común sepa, en el año 2021, se realizó la primer Paritaria Distrital desde que funciona la DNV en la jurisdicción de La Pampa, paritaria Histórica y de reconocimiento en beneficio a cada trabajador. Esta situación parece que le genero nerviosismo al propio Izaguirre, quien no estaba de acuerdo a que se realice; por lo que en perjuicio de los trabajadores “suponemos”, ha canalizado su nerviosismo; La paralización del expediente es un claro perjuicio a los trabajadores; sino como se entiende tener un Expte generado a raíz de una Paritaria distrital, y que el mismo no contenga su objeto, es decir no contenga toda la negociación colectiva, pero que además se encuentre paralizado en Recursos Humanos del 21° distrito desde hace más de 5 meses desde la fecha de caratulación.

La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir; y el nerviosismo su desagradable sensación. La verdad que Izaguirre tiene un poco de razón en que vivimos esa desagradable sensación, y es producto de su falta de acción respecto al ver el deterioro de la RNN° 151, 152, 143, y 243, 188, 143 y como afecta el bien común, responsabilidad directa de los funcionarios de la DNV 21° Distrito, responsabilidad que no escapa también respecto a legisladores provinciales y Nacionales electos por la Provincia de La Pampa, sin distinción de bandera.

Estamos con la sensación de nerviosismo, de ver como se está desfinanciando a la DNV, y no solo a nivel Provincial sino Nacional, visión que Izaguirre no tiene la capacidad de prever, por su corta trayectoria de tan solo 5/6 años en la repartición. Nerviosos de cómo se afecta la situación laboral de trabajadores, de cómo se han desviado las finalidades de la DNV, de cómo no se respeta el Decreto 505/58.

Creemos en los organismos Estatales, y Judiciales; del Ministerio del trabajo sabemos que se ha aceptado la tramitación de la denuncia, y estando la misma en la etapa que nos permite su ampliación es que a raíz de nuestra sensación y preocupación a los dichos falaces de actual titular del distrito 21°, nos vimos en la necesidad de ampliarla y seguramente seguirán apareciendo situaciones que ameriten otras.

Como bien dijimos, sería muy bueno que quienes tienen la facultad de hacerlo se empiecen a preocupar por nuestras rutas nacionales que pertenecen La Pampa, no son ajenas a ellas, y bien es conocido la cantidad de videos por Facebook que se suben respecto de su estado de abandono, por lo que no es permisible desde la administración central que banquen a un jefe de distrito que diga que se está arreglando una ruta que no sirve más, o que exprese que el estado de la ruta ..“es una sensación”..; como así también a sabiendas de que no solo no hay personal para el arreglo sino que han “regalado” todo el asfalto fresado para bacheo a distintas municipalidades, de las cuales en algunas hasta mandan empleados de la DNV a hacerles el trabajo, (caso del Municipio de santa Isabel x Ej.).

Las pocas obras que existen en ejecución, son heredadas, son obras que vienen de la gestión anterior y que por distintos motivos se vieron demoradas, recayendo ellas en esta gestión, pero no surgen por preocupación y/o gestión del actual titular.

Agradecemos a los medios la preocupación respecto al tema que en definitiva se torna un círculo vicioso, ya que si no hay preocupación y trabajo de gestión por un organismo para el mantenimiento de las rutas, no hay rutas seguras y transitables y si no hay rutas seguras y transitables, se lesionan derechos de los habitantes, lo que se traduce en una lesión al bien común y ello atenta directamente contra nuestra carta magna, por lo que tengo que concluir diciendo que esta lesión/atentado, genera en quienes debemos luchar por el bien común desde la parte del circulo que corresponda, nerviosismo y preocupación cuando quienes deben dar el ejemplo no solo no lo hacen sino que también de forma dolosa atentan directamente contra la sociedad.-

