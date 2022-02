Omar Valquinta, padre de Rodrigo: “ estos asesinos no tienen vergüenza”

Compartir esta noticia:











Esta mañana mientras los familiares de los tres detenidos por la brutal golpiza a Rodrigo Valquinta cortaron al avenida circunvalación para reclamar la apertura de las cámaras de vigilancia donde se registró la pelea, el padre del joven agredido se cruzó con la protesta cuando iba a arreglar su moto. En ese lugar, habló con Plan B Noticias.









“No tienen vergüenza de hacer lo que hacen, casi lo matan a mi hijo, estuvo 35 días en terapia y 7 días en sala. Mi hijo está recuperándose de la vista, de los brazos, no tienen vergüenza”, dijo Omar Valquinta a este medio

“Dicen que no tienen la culpa, le pegaron entre cuatro. Mi hijo está en rehabilitación, tiene un montón problemas, le pegaron por todos lados estos asesinos”, añadió.

Omar también denunció que “estos me rompieron la casa, el coche, son unos violentos. Mi hijo iba a pelear con uno y después vinieron estos en patota y lo golpearon. Siempre andan en patota.

Mi hijo está recuperándose de la vista, de los brazos, tiene golpes en todo el cuerpo. Tiene un montón de problemas, no recuerda nada”.

– ¿Vos estás peleado con tu hermano?

Yo no tengo hermano, tengo mi familia y mis hijos. No soy hermano de esta mugre, yo soy Omar Valquinta, no soy cómo estos

Comentarios

