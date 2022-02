Familiares del “Sapo” Valquinta cortaron la circunvalación

Compartir esta noticia:











Desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30 de este viernes, familiares de Héctor Mario, de su esposa Jésica Rosignolo y su hijo Gonzalo, cortaron la avenida Circunvalación a la altura de Congreso en protesta por la causa judicial que los tiene detenidos por la brutal agresión a Rodrigo Valquinta. Reclaman que se abran las cámaras de vigilancia de la casa del “Sapo” y denuncian abuso.









Familiares de las tres personas detenidas por “intento de homicidio” desde el 28 de diciembre pasado cuando por causas que son materia de investigación, RodrigoValquinta fue brutalmente golpeado y trasladado inconsciente al Hospital Lucio Molas. Estuvo internado en terapia intensiva durante un mes y el 8 de febrero recibió el alta médica para continuar con la recuperación física y mental desde su casa. Mientras protestaban se cruzaron con Omar Valquinta, el papá de Rodrigo (ver aparte)

La madre de Gonzalo, Leticia Bustamante, se sumó a la protesta para reclamar que “la fiscala Martiní abra las cámaras porque esa es la prueba de la libertad para él, porque mi hijo fue la víctima si vamos al caso. Su padre ya declaró y dijo que fue él el que le pegó a Rodrigo. Mi hijo no tiene antecedentes, no tiene ni una causa, siempre me lo pelearon sus primos, es una pelea entre ellos. La fiscala Martiní está haciendo abuso de poder”, denunció.

“Rodrigo tenía una perimetral hacia mi hijo y hacia mi ex. Aparte no hay ninguna denuncia de ellos y los tienen presos hace 2 meses. Yo quiero justicia por mi hijo, él tiene que quedar libre, me lo dejó salvajemente golpeado. Si tienen problema con mi ex, que lo arreglen con él pero no con mi hijo”, acusó.

La cuñada de Héctor Mario Valquinta, Laura Fredes, se sumó a la marcha para denunciar que “la fiscala Cecilia Martini lo tomó a personal y le niega todo a Jésica Rosignolo que tiene hijos, no abre las cámaras, lo postergan, salen con distintas cosas y no las quieren abrir. Es una estrategia para seguir teniéndolos detenidos sin pruebas”

“Rodrigo Valquinta fue a la casa de ellos, también golpeó. Es un problema familiar y la fiscalía lo agarró como un tema personal. Necesitamos una solución, no tienen pruebas, por lo menos queremos un arresto domiciliario. Ellos actuaron en defensa de su familia”, señaló.

Corte

Un grupo de personas cortó la circunvalación desde las 8 de la mañana e impidió el tránsito vehicular en las dos arterias principales y y las colectoras. A las 9:45 se presentó la policía Federal para negociar la liberación del tránsito, sin conseguir el objetivo.

Testigos del lugar aseguran que en los primeros minutos“no dejaban pasar a nadie, ambulancias, colectivos o laburantes” pero más tarde, permitieron el paso de algunos vehículos según lo que consideraban esencial o no.

En las inmediaciones del corte hay una escuela primaria, una posta sanitaria y un JIN.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios