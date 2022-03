Conflicto en Vialidad Nacional: ahora otro gremio respalda al director Martín Izaguirre

Compartir esta noticia:











El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, se pronunció en favor del titular del Distrito 21, denunciado por «persecución laboral» por parte del Sindicato del Personal de Vialidad.









En un comunicado de prensa, firmado por Fabricio A. Cabral Frugone, Secretario General Seccional La Pampa del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República, repudió las acciones del Sindicato del Personal de Vialidad del 21º Distrito La Pampa.

«Queremos manifestar nuestro repudio a las declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación de nuestra provincia por el Sindicato del Personal de Vialidad del 21o Distrito, sindicato de 1o grado adherido a la Federación del Personal de Vialidad», expresaron.

Señalaron que la actitud del otro gremio es «una falta de respeto al trabajo de todos los compañeros que ponen su cuerpo y están lejos de su familia todas las semanas, todos los días del año en nuestros diferentes campamentos y balanzas en nuestra provincia. Al decir que el mantenimiento de las rutas no se cumple estarían menoscabando el trabajo de todos estos compañeros que desarrollan sus tareas en altas y bajas temperaturas, en condiciones climáticas adversas tanto para los compañeros de mantenimiento, control de pesos y dimensiones, inspecciones de obras, etc», enumeraron.

En el documento destacan la gestión de Izaguirre y los reconocimientos laborales a las y los empleados del 21º Distrito de Vialidad Nacional, «se ha aplicado el concepto de desarraigo de lunes a lunes a los trabajadores de mantenimiento de igual forma como se venía haciendo solo para las inspecciones de obra, se les ha designado vehículos nuevos cero kilómetros cuando en el pasado éstos eran para las jefaturas y en los campamentos se usaban los vehículos más deteriorados y usados. No obstante, se encuentran en trámite las áreas para los encargados de zona de conservación o de campamentos luego de muchos años desempeñando esas funciones reconociéndosele parte de esa antigüedad, se están proponiendo mejoras de categorías y todos los equipos, artefactos de hogar, comodidades para que puedan estar cada día mejor», señalaron.

Además reprocharon a los responsables del Sindicato del Personal de Vialidad que «no se le puede endilgar a una gestión que lleva dos años de trabajo el estado de las rutas nacionales pampeanas, rutas que venimos reclamando en su estado desde hace varios años, no es de ahora ésta situación, éste sindicato viene haciendo reclamos a legisladores nacionales desde hace tiempo ya, inclusive en la gestión anterior».

«La Pampa fue totalmente discriminada en cuanto a obras para recuperar nuestra red, se paralizaron obras, se cayeron otras adjudicadas y así estuvimos los 4 años anteriores. En ésta nueva etapa, se reactivaron los trabajos sobre la Ruta Nacional No 35, se adjudicó y se iniciaron los trabajos sobre una de las rutas que más preocupación nos daba que era la Ruta Nacional No 151, y se encuentran próximos a resolverse, la tan esperada travesía urbana de General Acha, una obra modular en la Ruta Nacional No 188 y por último, de no menor importancia se descongeló el expediente (frenado durante la administración anterior por haberse caído la primera oferta) de otra obra tan esperada como es en la Ruta Nacional No 152, todo mérito de ésta gestión y de la administración actual», manifestaron desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina.

«Lejos nuestra opinión está con respecto al trabajo en conjunto con la Provincia de La Pampa y los diferentes municipios que integran la misma, celebramos dicho trabajo mancomunado y en la búsqueda de mejorar cada día más nuestra comunidad, consideramos que siempre ha tenido que ser así, entendemos que somos un organismo nacional y entendemos lo que nos ocupa, pero todos residimos, nacimos o vivimos en ésta provincia y entendemos que es la manera en conjunto de que cada organismo, institución, agrupaciones, etc. Pueda aportar un granito de arena para tener una provincia cada vez mejor. Es dable destacar que nos parece perfecto que se donen los bienes en desuso, como la palabra lo indica, son bienes en desuso que por muchos años los vemos tirados como chatarra en alguno de nuestros campamentos cuando a algún municipio, comisión de fomento o quien fuera pueda todavía darle utilidad y serle de aporte o ayuda para sus comunidades. Por lo tanto, creemos en esa Vialidad solidaria, ocupada, protagonista e involucrada con la comunidad y no un organismo estanco, celebramos las donaciones de RAP, material que no tenemos recuerdos haber visto en tanta cantidad en nuestros depósitos, no sabemos dónde iba a parar en todos éstos años, hoy los pueden aprovechar en sus lugares para mejorar caminos, calles, rutas, etc. Todo el procedimiento se realiza de forma transparente y ajustado a las normas establecidas», señala el extenso comunicado en defensa de Izaguirre.

«El Sindicato del Personal del 21o Distrito alega en una entrevista que son hombres de diálogo, pero su conducta dice lo contrario, además de que no deberían ser solo hombres, recordamos que cuando se empezó a trabajar en propuestas de recategorizaciones de los compañeros del 21o Distrito, el Jefe del mismo Ing. Martin Izaguirre, convocó a todas las entidades gremiales con representación en el distrito jurisdiccional y fue ese Sindicato el que se ausentó a la pactada reunión y enviaron cartas documentos y notas manifestando que solo ellos tenían que estar por ser signatarios del convenio colectivo vigente, atentando contra el derecho de ser oídos y representados de todos los trabajadores afiliados a la organización que quieran porque están en todo su derecho, nos plantea la duda de quien se maneja como patrón de estancia», cuestionaron.

En otro párrafo, destacaron la incorporación de «vehículos y maquinarias nuevas, están saliendo las obras esperadas por todos los co-provincian@s, estamos seguros que, con diálogo, trabajo en equipo y la participación de tod@s vamos a conseguir una Vialidad más grande y más justa, creemos que éstas cosas no ayudan para nada, solo atentan contra la divisióninterna y el malestar de los compañeros».

En ese sentido, recordaron que «muchos miembros de ésta comisión directiva fueron perseguidos por un nefasto Jefe de Distrito que tuvimos en el pasado, y estamos totalmente en contra de cualquier conducta similar y repudiamos cualquier hecho de violencia, persecución y amenazas, pero tiene que estar debidamente comprobado y nos hemos advertido muestras de tal conducta».

Respecto de los sumarios contra de trabajadores de la repartición, consideraron que «es la herramienta más transparente para determinar algún tipo de conducta y que garantiza al trabajador el derecho a la defensa, procedimiento que le pedíamos a la anterior administración que aplicara en caso de los despidos que se realizaron, despidos que ésta administración incorporó nuevamente a nuestra casa a través de los reiterados reclamos hechos».

