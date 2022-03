Ordenan desalojar a una pareja: “no tiene escritura y nos dejan en la calle por un comodato que le hizo firmar bajo amenazas”

Compartir esta noticia:











Antonio Ramón Ruiz y su esposa responsabilizan a la justicia por la orden de desalojo de la vivienda que habitan hace más de 20 años. “La jueza Fernández se la da a una persona que no tiene ningún papel”, indicó.

Plan B Noticias adelantó el sábado que Antonio Ramón Ruiz (75) y su esposa corren riesgo de quedar en la calle luego de habitar la vivienda de Pestalozzi 385 de Santa Rosa por más de 22 años.









En esa casa Ruiz vivía con quien fuera su dueño, Saturnino Sander, fallecido en el año 2000. “Sin papeles consiguen una sentencia de una jueza civil y nos quieren echar. Hasta nos vino a presionar el exjuez Carlos Flores”, contaron.

Luego de recurrir la sentencia de la justicia civil, la pareja espera que se revierta la decisión de la jueza Susana Fernández. “Nos quieren desalojar sin que Juan Carlos Ovejero mostrara los papeles de la casa. Lo hacen solo con un comodato que le hizo firmar a mi esposo bajo amenazas”, contó Silvana Rodríguez.

“Al principio del juicio el señor Ovejero tuvo un plazo de 15 días para presentar los papeles para demostrar que era el dueño, pero no presentó nada. Ni se presentó en la primera audiencia. Solo con un comodato trucho que está vencido, nos quieren desalojar en 10 días”, agregó.

“Hay algo raro en todo esto. Ya nos mandaron a hacer la encuesta de la gente que habita en el lugar y eso lo hacen antes de desalojar. Mi hijo diego Fabián Rodríguez vive acá y tiene 3 veces por semana una nenita de 3 años que tenemos en el domicilio”, señaló.

Posesión

Ramón Ruiz vivía en la casa de la calle Pestalozzi al 300 con quien es el dueño que figura en los registros, Saturnino Sander. El hombre falleció hace más de 22 años y Ruiz ha sido todo este tiempo la persona que habitó la casa y pagó los impuestos y servicios.

“Juan Carlos Ovejero no tiene papeles, no es el dueño, no es siquiera pariente de Sander”, añadieron.

“Aun así, la jueza Susana Fernández ordenó el desalojo en favor de esta persona que no tiene nada para demostrar que la casa es de él. Si tuviera escritura, todo en regla, nos vamos, pero acá hay algo raro”, contaron.

Comodato

“Este hombre se aprovechó de mi marido que no sabe leer ni escribir y le hizo firmar ese comodato, que ya está vencido. Hicimos una denuncia por estafa, pero no prosperó. Esto es una injusticia, no tenemos plata. Siempre gana el que tiene plata y puede pagar a dos abogados como los del estudio de Vanesa Ranocchia que está pagando este hombre”, dijo la esposa de Ruiz.

“Mi marido cobra 30 mil pesos por mes de jubilación. Nosotros nos tenemos que ir a la calle, no nos pueden tirar a la calle como a un perro. Además, estamos enfermos, tengo hipertensión, mi marido tiene 75 años con problemas de salud”, destacó.

“No se entiende nada, le dieron este desalojo sin un papel. La jueza Fernández hizo esto con un comodato falso”, finalizó.

