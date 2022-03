Santa Rosa: personas con discapacidad sin acceso a la educación por falta de transporte

Compartir esta noticia:











En Santa Rosa no hay servicio público o privado que garantice el transporte a personas que se movilizan en sillas de ruedas. El testimonio de una madre que no sabe cómo hará par aque su hijo haga el secundario.

Silvina contó que “en Santa Rosa no hay un servicio de transporte público o privado para poder llevar a mi hijo al colegio. Y esto le pasa a todos, independientemente si lo pueden pagar o no”.









En declaraciones al programa Las dos verdades, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa, relató que “no funcionan los taxis adaptados para trasladar a personas con discapacidad, no hay transporte escolar privado y el colectivo de línea no sirve para trasladar a personas con sillas de ruedas”, dijo Silvina Pérez.

“Los taxis adaptados para los que la Municipalidad otorgó licencias especiales no están funcionando por una cuestión del seguro, el EMTU tiene una combi pero tampoco sirve para la silla de ruedas y los privados, aunque puedas pagarlo, no tienen vehículos adaptados”, añadió.

La madre de un adolescente que empieza las clases el próximo lunes indicó que “no es mi caso solo, le pasa a todas las personas que tienen hijos con movilidad reducida y sus hijos o hijas van a un colegio secundario”.

El inconveniente se da en quienes toman clases por fuera de los dispositivos educativos especiales. “Debería haber un transporte cómo el que tiene la escuela de irregulares motores”, señaló.

Por último dijo que “en principio en el trabajo me dieron permiso para llevarlo pero esto no es permanente. Si no tenés auto y un trabajo que te permite esa salida, tu hijo no puede ir al colegio”.

