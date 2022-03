No encuentran alquiler accesible y los pueden desalojar en mayo

Compartir esta noticia:











En enero Plan B Noticias dio cuenta de la situación de una pareja con tres hijos, de 11 a 17 años, que necesita alquilar una vivienda pero en la mayoría no aceptan hijos. Llevan 18 años anotados en el IPAV. La nena e 11 años fue operada del corazón.









Andrea Ortellado le contó a Plan B Noticias que con su pareja y sus hijos de 11, 15 y 17 años, necesitan alquilar una casa de forma urgente para evitar ser desalojados del departamento que habitan en el Plan Vial.

Este miércoles 23 de marzo recibieron la convocatoria a una audiencia judicial para el 5 de mayo, donde se precipitaría el desalojo.

“Estamos acá desde hace 2 años pero no nos renovaron, desde septiembre estamos sin contrato. Mi hija de 11 años está operada del corazón, somos una familia que trabaja, los tres hijos que tenemos van a la escuela y no generan problemas en ningún lado”, describió en enero a Plan B

La situación no se modificó y por la inflación y aumentos de precios constantes, no encuentran un alquiler accesible o que permita tener tres hijos.

“Cuando vas buscar un alquiler solamente te aceptan un nene o dos y yo tengo tres, una de 11 y dos varones de 15 y 17 años. Con la nena que está operada del corazón viajamos todos los años a La Plata para controles porque tiene un parche”, añadió

“No tengo antecedentes, no tengo nada mal. Mis hijos no hacen nada malo, respetamos los horarios, no hacemos ruido, no ponemos música alta”, aseguró,

El 5 de mayo a las 10 de la mañana se hará la audiencia judicial de la que se puede desprender el desalojo casi inmediato.

