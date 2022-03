Compartir esta noticia:











El concejal del FreJuPa, Mariano Rodrígeuz Vega, afirmó que el Plan Director “no existe, nunca hubo nada” y señaló que “este gobierno municipal no lo boicotea”.

“Cuando asumimos la gestión, los funcionarios de las áreas municipales dieron cuenta de la información real y no había nada del plan director del que tanto se había hablado, más que nada como una cuestión electoral, que cómo algo concreto”, aseveró a Plan B.









“Se habló de la concreción de distintas etapas y la realidad es que las etapas no se terminaron. Los informes finales corresponden a una sola de esas etapas, y en uno de esos había información errónea en la documentación”, destacó.

“Hay que dejar de hacer politiquería barata, el Plan Director no se terminó y no hay un boicot por parte de este gobierno municipal, sobre algo que no existe ni está terminado, y sí existe un municipio de Santa Rosa que avanza sobre obras de saneamiento junto con la provincia y el estado nacional para solucionar problemas que hace años tiene la ciudad”, aseveró

– ¿Pera ibarguren dice que se venció el 28 de marzo?

– En su momento se venció el plazo de la consultora, el informe no fue entregado, se dio un nuevo plazo y la realidad es que no hoy no tenemos ningún informe. Quiero dejar en claro que de la gestión de Altolaguirre no existe ningún plan director, que no se entregó nada, y a su vez que las cuestiones importantes de Santa Rosa, se siguen haciendo, cómo los 50 millones de pesos que el intendente consiguió del gobierno nacional para hacer obras de agua y cloacas en un barrio tan postergado cómo el Río Atuel

Cuando se lo quiso consultar sobre otros temas, cómo la denuncia de un negocio inmobiliario, el edil se retiró bajo el fundamento del inicio de la sesión.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios