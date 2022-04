Danza de nombres en la UCR para la intendencia de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Plan B Noticias publicó la semana pasada una nota con el exintendende Leandro Altolaguirre por sus reuniones políticas para gobernar la ciudad. No es el único que suena a menos de un año del inicio del proceso de inscripción de candidaturas.

Sin confirmarlo, Leandro Altolaguirre dejó entrever que no descarta presentarse como precandidato a intendente de Santa Rosa. De hecho, en la entrevista que dio a Plan B habló como un candidato que ya tuvo la experiencia de gobernar y ve en una segunda postulación la oportunidad de hacer todo lo que le faltó a su gestión.









Sin embargo, no es el único radical que piensa en Santa Rosa. El exdirector de Turismo, Federico “Colo” Rotiman, tanteó el terreno y con el paso del tiempo, su precandidatura ya es un hecho: se anota en la pelea previa a la definición de nombres.

Su desvinculación de la política y la vuelta al llano como un “cartonero” reciclador le dio el tinte “Milei” a un histórico militante radical. Lejos de las ideas del prolijamente despeinado diputado nacional, “El Colo” se mostró en el llano en uno de los oficios que mayor esfuerzo físico demanda para ganarse el sostenimiento económico. Y de paso, consigue adhesiones en quienes critican a la clase política . Roitman no reniega de la política, de hecho se postula para un cargo con el fin de brindar soluciones, pero la propaganda gratuita que le da su trabajo de hoy, no le viene mal.

Otro que se anota, pero solo si hay un consenso, es el diputado Marcos Cuelle, quien fuera concejal por tres períodos y tiene un profundo conocimiento de la situación de la ciudad. “Si hay consenso, voy, pero si no lo hay, que sea candidato el que la UCR crea que es el mejor”, dijo a Plan B.

“Si Leandro quiere ser y el radicalismo cree que es el mejor candidato que se puede tener, que así sea. Creo que hay que alcanzar el consenso porque hoy por hoy la ciudad no está para internas”, dijo.

“Si no hay consenso, no me interesa. Y si hay personas que se sienten capacitados y con ganas de avanzar y seguir mejorando Santa Rosa, bienvenidos”, añadió.

Por otra parte, nunca deja de sonar el primer intendente radical desde 1983: Francisco Torroba, hoy presidente del bloque de diputados, quień dejó un buen recuerdo durante su gestión y su nombre siempre aparece en la previa a la definciión de candidaturas.

Torroba, después de la intendencia, probó en una interna de Cambiemos para diputados nacionales, que la UCR perdió con Maquieyra (fue en 2017, y el otro radical era Berhóngaray), y en 2019 dejó que Altolaguirre fuera por la reelección y pasó a integrar la lista de diputados provinciales.

Esta vez, con un gobernante peronista, no tiene la obligación de respetar las legítimas aspiraciones reeleccionistas de un intendente en el gobierno. Pero, vale decir, de su boca todavía no salió la intención de ser parte de esa disputa electoral.

Nombrado en las líneas anteriores, uno de los dirigentes medidos y con mejor imagen es el actual diputado nacional, Martín Berhongaary, que para 2023 ya no tendrá mandato en el Congreso Nacional y la capital podría ser el puntapié ejecutivo para una carrera que apunta desde hace tiempo al Centro Cívico.

Santa Rosa aparece como la cenicienta en varias fuerzas políticas, pero la UCR es la que tiene el recuerdo más cercano sobre sus posibilidades. Fue gobierno en 7 de los últimos 14 años. Saben también que una mala gestión puede llevarse puesta la imagen y la carrera de quien lo intenta.

