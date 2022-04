Manifestación en la justicia por la “liviandad” en la condenas por abusos y violencia de género

Compartir esta noticia:











Familiares de personas condenadas se manifestaron esta mañana en la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Apoyan las críticas realizadas por abogados y abogadas penalistas a los procesos judiciales.

Familiares de “Junior” Cabrera, Sebastián Rodríguez, se sumaron a las críticas que realizaron profesionales del derecho a lo que consideran un juicio injusto, en el que no pueden producir pruebas y “donde alcanza con la denuncia de la supuesta víctima”, contaron.









Esta semana, abogados y abogadas penalistas señalaron que “los jueces fallan con temor al escrache”; “los peritos de fiscalía no son imparciales, son peritos de parte”; “los psicólogos tratan a la denunciante como una paciente en la Cámara Gessel en lugar de buscar establecer la comisión del delito”; fueron algunas de las frases que resumen el planteo.

Esta mañana se pudieron ver pancartas que rezaban: “jueces y fiscales, basta de corrupción. Injusticia. No a las denuncias falsas”; “La educación de la no violencia se está llevando a cabao solo para un género. Tenemos que enseñar a las mujeres a respetar a los varones también”; “condenas sin respeto por la legalidad”; “Una injustificada desigualdad”; “Una denuncia falsa, una justicia ciega, Junior Cabrera demostró su inocencia”.

Otras proclamas señalan: “el peor delito es condenar a un inocente. Justicia por Sebastián Rodríguez”; “fiscal Casais me arrebataste la vida como un perro”; “tolerancia o corrupción. Tolerancia o privilegios. Tolerancia o impunidad”; “nuestra lucha no es en contra del movimiento feminista, si no con la corrupción del Poder Judicial”; “exigimos el derecho a la defensa. Igualdad”; “igualdad de género. Basta de falsas denuncias”; y “señores del TIP, exigimos que lean con los ojos con los que juran ante la ley”.

El reclamo de algunos de las y los abogados penalistas fue tomado por el Colegio de Abogados de La Pampa y convocó a una reunión ampliada para el próximo martes.

Ayer el Consejo de Magistrados y Funcionarios Judiciales salió al cruce de las críticas y manifestó su apoyo a fiscales y jueces. Además solicitó que los planteos se hagan en las causas judiciales.

