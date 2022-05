Ardohain consiguió el apoyo de Patricia Bullrich para su candidatura a intendente

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Martín Ardfohain, fue a Buenos Aires donde se reunió con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

El legislador contó en las redes sociales que hoy estuvo en “Buenos Aires, me reuní con Patricia Bullrich para hablar de La Pampa y mis intenciones de ser candidato a intendente de Santa Rosa”.









Cabe recordar que el viernes pasado aparecieron pasacalles en distintos sectores de Santa Rosa y Toay con el nombre del diputado provincial y luego lo confirmó el mismo: «Voy a ser candidato a intendente de Santa Rosa», dijo.

Al ser consultado si ya arrancó al campaña contestó que “Estamos empezando. Dude de si era el momento porque la sociedad la está pasando mal, pero queremos dar una opción seria y por eso voy a ser candidato a intendente de Santa Rosa. No sirve ser candidato dos meses antes, buscando la grita. Lo que estamos armando es un equipo y una propuesta, que va a ser consensuada con la mayor cantidad de gente posible, ojalá sea con el oficialismo también o con una parte del peronismo disidente. Nosotros necesitamos una ciudad donde el 70 u 80 por ciento pensemos lo mismo. Si queremos una ciudad limpia, no lo puede hacer solo el intendente, lo tienen que hacer los ciudadanos, y si estos no comprenden el proyecto van a seguir fracasando. Yo veo dirigentes que se aíslan, hacen cosas, pero no tienen el acompañamiento de la gente”.

