Violencia en las escuelas: “los docentes hacemos lo que tenemos que hacer y quedamos solos”

El grupo de docentes autoconvocados se manifestó este lunes. Se hicieron presentes en el Acto de Conmemoración del Día de la Bandera. Piden que se revisen protocolos de actuación, en casos de violencia en los lugares de trabajo.

El grupo de docentes auto convocados que se congregó el viernes, luego de que agredieran el jueves a una docente de la Escuela 27 en Santa Rosa, volvió a manifestarse en este feriado 20 de junio.

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, las y los docentes se congregaron el lunes en la Plaza San Martín, para acercarse luego hasta la celebración del acto oficial, donde permanecieron detrás del palco, que congregaba a autoridades provinciales y municipales.

“Estamos en la calle para que sea visible este reclamo de seguridad, cuando ponemos en marcha los protocolos contra la violencia. La idea es que las personas que están en los ámbitos donde se piensan los protocolos, los revean, para que nos den un marco de seguridad a los docentes, a los niños que son violentados y al grupo que termina implicado en esta situación”, dijo Mariela a Plan B.

“De hecho, estábamos hablando con la docente que fue agredida y te da un miedo por tu familia, por tus compañeras. No sabés hasta dónde pueden llegar este tipo de situaciones hasta que las vivís. Cuando las vivís, te parece que es lejano, pero ella, que los vivió, está preocupada por sus hijos, por su marido, por su mamá, por su familia, ya que ante esta reacción de la otra parte, no sabés para dónde van a salir estas reacciones, entonces queremos un protocolo, con un marco de seguridad para todos”, agregó.

“Los docentes sentimos que hacemos lo que tenemos que hacer y quedamos solos. En este caso sucedió y no queremos que vuelva a suceder. También hay que pensar en esos niños violentados. Si estamos hablando de los derechos de los niños, debemos protegerlos y más en esta situación. Por eso, la idea es que podamos sentarnos a charlar con alguien, con que las personas que están capacitadas para pensar los protocolos. Somos docentes, podemos interpretar los protocolos, capaz que no estamos capacitados para pensarlos, pero sí dar una idea”, dijo Mariela.

Consultada sobre si es necesaria la presencia policial en la escuela, Mariela dijo que no sabía. “No creo en Nivel Inicial, capaz que en alguna escuela sí. Tampoco estamos en una jungla, si bien estos hechos nos pegan un cimbronazo, el caso nuestro no es lo común, ni lo corriente todos los días. Capaz que a algunos docentes les sirve, en otros niveles, Primario o Secundario. No lo hemos pensado a eso. Nosotros vamos a enseñar”.

“En este caso en particular, no sabemos qué pasó para llegar a esto. La docente se quedó sola y evidentemente, el protocolo en este caso no funcionó. Cuando hicimos la lectura del protocolo al principio de año, hablamos en las reuniones institucionales que los docentes íbamos a quedar expuestos, pero si todos los organismos implicados, nos aceitamos, ensamblamos y trabajar en otro marco, creo que puede funcionar. Hay que sentarse y pensar ‘en este caso hacemos esto’ o ‘en este caso, hacemos tal cosa’”, agregó.

En referencia a la creación de cargos, Mariela recordó que fue uno de los reclamos de la marcha de UTELPa. “Estamos pidiendo más cargos, de preceptores y demás, para tener a alguien con quien estar en situaciones complicadas. No solo con este tipo de situaciones, sino con situaciones cotidianas”.

“Con salas de veinte o veinticinco chicos, con algunos que tenés que incluir y demás, a veces sola no podés. Si a esto le sumás estas situaciones extremas, es demasiado. Por eso se piden estos cargos de preceptores o alguien que te acompañe en la sala o que haya alguien que pueda rotar o estar con vos”, dijo Mariela.

Por último, consultada si habían hablado con autoridades de Educación, Mariela dijo que no. “Nunca nos movilizamos. Esto surgió de la tristeza, de la impotencia, el viernes. Hoy le tocó a ella, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotras, está bueno apoyarnos. Nunca estuvimos en este plan de hacer esta convocatoria, ni que iba a ser tan convocante. Ahora veremos, creo que UTELPa dijo que iba a plantear el tema y luego nos dirán qué va a pasar. Ahora estamos con esta movilización, a ver qué pasa”, cerró.

Cabe recordar que el pasado viernes, el grupo de docentes autoconvocados concentraron desde las 17 horas en Plaza San Martín y marcharon por las calles de la ciudad a raíz de otro episodio de agresión contra una docente ocurrido ayer en la Escuela 27 de la capital pampeana.

La convocatoria se realizó de manera espontánea, a través de grupos y redes sociales, y logró reunir a un importante número de docentes, agobiados por la situación de violencia que viven de manera cotidiana en los lugares de trabajo.

La marcha se hizo bajo la consigna “con los chicos no, con los docentes tampoco”, que buscó sintetizar lo que ocurrió el jueves en el JIN de la Escuela 27 de Santa Rosa, cuando una docente informó el caso de un niño de 4 años que asistió con signos de violencia en el cuerpo y la madre la agredió violentamente luego de que fuera puesta en conocimiento de la intervención.

