Ziliotto ordenó la tropa y no habrá interna en la UB de Villa Alonso

La única Unidad Básica en la que no se había plasmado el acuerdo mayoritario de unidad, no tendrá elecciones internas: a pedido del presidente del Partido Justicialista y Gobernador de La Pampa, presentarán una sola lista.

Una de las consecuencias más importantes de la última reunión del Consejo del Partido Justicialista se notará en la Unidad Básica de Villa Alonso: el gobernador y presidente del PJ, Sergio Ziliotto, solicitó que no haya internas y los sectores enfrentados, acataron el pedido.









Aunque todavía las negociaciones no terminaron, Convergencia Peronista consiguió mantener la presidencia de la UB y concedió la representación en el Concejo Local de Unidades Básicas al diputado Leonardo Fabio Avendaño, candidato de todas las líneas, menos el marinismo.

Carlos Amoroso, que iba a competir en representación del acuerdo, declinó su postura y la presidenta será Samanta Orozco por los naranjas y todavía se negocia la vicepresidencia.

Villa Alonso había sido la única Unidad Básica en la que no se plasmó el acuerdo provincial de las líneas mayoritaria porque Convergencia, que había firmado en toda la provincia, se plantó en la barriada santarroseña.

Oscar Christensen, todavía presidente de la UB, fue la voz cantante del marinismo que puso el grito en el cielo: “No se puede hablar de acuerdo cuando una o dos partes ya definieron. Eso es imponer una decisión sobre otra. Yo creo que fue un ninguneo, una falta de respeto a Convergencia. Si en la última elección por votos yo la gané , no me pueden decir que haga lo que ellos quieran, me parece que no es así”, había dicho en el fragor de la interna, antes del cierre de listas, sobre la oferta que se le hizo en nombre de Peronismo Pampeano.

“No hay unidad, no hay consenso, esto es una imposición”, afirmó sobre el ofrecimiento de la vicepresidencia y el delegado suplente al Consejo Local de UB.

A Christensen y Convergencia les molestó que Enrique Beola, un exmarinista, haya sido la persona designada para realizar las negociaciones y se sintieron ninguneados.

Sin que las aguas se hayan calmado, Amoroso dejó sus apetencias personales de lado (sin que se haya aclarado esa renuncia) y permitió el acuerdo.

Tras el pedido de Sergio Ziliotto, resta afinar el lápiz de la lista definitiva, pero Orozco y Avendaño, se quedan con los cargos más importantes, los que tienen representación en el Consejo Local de Unidades Básicas.

