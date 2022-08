Protesta en el Mateo Calderón: “Hace más de dos meses que la dirigencia del club no da la cara”

Compartir esta noticia:











Un grupo de padres y madres de niños y niñas se manifiestan en el estadio Mateo Calderón de Santa Rosa, para reclamar por la situación en el club Atlético Santa Rosa.

Bajo el lema «con los pibes no», un grupo de socios identificados con «La 22» se manifiestan este miércoles a las 18 horas en el estadio Mateo Calderón de Santa Rosa, para reclamar por la situación en el club.









Adriana Caliva y Marisol Grandon, madres de chicos que juegan en las infantiles del club, manifestaron que una de las razones que protestan es que “estamos reclamando porque las infantiles tenían un campeonato en La Barranca y hace dos meses que se vienen preparando los nenes, pero ayer se enteraron de que no lo jugaban”.

Contaron que las categorías que se quedaron afuera son cinco, desde el 2010 al 2014.

Señalaron que “los coordinadores del club renunciaron supuestamente por problemas dirigenciales. Ayer los chicos vinieron a entrenar y tuvieron que abrir la puerta con un cuchillo. Desde hace dos meses que la dirigencia del club no da la cara”.

Las madres de los chicos comentaron que “los coordinadores no nos explicaron nada y nos dijeron que a lo mejor vuelven en 25 días cuando haya elecciones, pero nosotros como padres estamos indignados porque los chicos estaban ilusionados y ayer se enteraron de que no jugaban y salieron llorando”.

«El club subsiste gracias a los hinchas y a la familia alba la dirigencia brilla por su usencia».

Alfredo Lezcano y Lucas Torres de la agrupación 22 Club Santa Rosa explicaron que “desde La Barranca nos dijeron que desde hace una semana y media le habían pedido el listado de chicos para jugar y que al parecer hubo una confusión del coordinador de acá con las fechas, y al final por audio le dijo que iban hacer tres categorías y las otras seguramente que sí, entonces los del torneo dijeron que no podían quedarse con el seguramente y por eso se decidió que sólo jugarán tres categorías.”

Afirmaron que esto les llamó la atención porque hablaron con representantes de otros clubes donde indicaron que “hace un mes que pasaron la lista, entonces es un falta de organización de acá y en vez de dar la cara y señalar que se confundió y prefirió alejarse”.

“Nosotros queremos que se entienda que es una falencia de la coordinación y no de los padres que vienen trabajando con rifas, juntada de dinero, acompañando en los entrenamientos, y a veces se opta por echarle la culpa a la dirigencia que la verdad es una mancha más al tigre que tiene miles de errores”.

También aseveraron que “la realidad es que el coordinador fallo, pero no fue porque quiso, porque hay que estar acá todos los días, dejar a tu familia de lado y no tener apoyo del presidente. Hizo mal de irse de una, pero hay que entender que invierten de su bolsillo y no tienen apoyo, no cobraban ni un sueldo”.

Destacaron que “no hay control del dinero y se hace lo que quiere el presidente ahora”.

Piden una asamblea para que se realice elecciones lo antes posible.

Por otro lado, se acercó la entrenadora del futbol femenino que señaló que el problema que tuvieron con el torneo, muchas de las chicas decidieron cambiare de club.

Ampliaremos

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios