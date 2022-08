Compartir esta noticia:











El Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, anticipo nuevas acciones administrativas y judiciales para evitar que Mendoza construya “El Baqueano” con los fondos de la represa Portezuelo del Viento.

“No vamos a permitir que nos toquen ningún río”, anticipó en su cuenta de Twitter.

"Más allá de los intentos y anuncios de obras poniendo en riesgo recursos hídricos compartidos, vamos a accionar en todos los ámbitos que sea necesario para proteger nuestros ríos", finalizó.









Este miércoles se conoció que el gobernador de Mendoza anunció que construirán otra represa hidroeléctrica, Los Baqueanos, con los fondos girados por Nación para Portezuelo del Viento.

Suárez indicó que cambiará el destino de los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento para Los Baqueanos. La decisión la tomó tras el vencimiento del plazo para el laudo del presidente Alberto Fernández por el nuevo estudio de impacto ambiental que reclamó La Pampa.

La inversión ronda los U$S 525 millones, la mitad de Portezuelo, y podría arrancar la licitación en enero del año que viene, según publicó el diario Los Andes.

Portezuelo estaba proyectada sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado, de allí surge la resistencia de La Pampa y el resto de las provincias del COIRCO.

Pero el nuevo proyecto está ubicado sobre el río Diamante en San Rafael, cuya antigua desembocadura era en el río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, y para el gobernador mendocino “no puede haber ningún tipo de conflicto”, por que “no hay un comité de cuenca” sobre el río Diamante, por lo que La Pampa “no tendría por qué cuestionarlo”.

“Es importantísimo destacar que no hay cuenca, no hay un ‘Coirco’ sobre este río. Y además tiene aguas abajo un dique compensador, por lo cual no habría riesgo jurídico, más allá de los planteos que se puedan hacer”, sostuvo Suarez.

