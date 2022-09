UTELPa: asumieron las autoridades del secretariado provincial

Compartir esta noticia:











Esta mañana, en la sede de UTELPa la Junta Electoral puso en funciones a las nuevas autoridades del Secretariado Provincial, quienes cumplirán mandato al frente del Sindicato hasta el 7 de septiembre de 2026.

Así, Rosana Gugliara es la nueva secretaria General, Miriam Medero secretaria Adjunta, y Carina Peredo como secretaria Gremial.

Tras la entrega de los diplomas correspondientes, Rosana Gugliara agradeció el gran trabajo realizado por las personas que conformaron la Lista para el Secretariado Provincial, “quienes tenemos la responsabilidad y compromiso de continuar nuestro trabajo y con nuestra política sindical”, sostuvo.

“Asumimos esta gestión con el profundo compromiso de continuar con nuestra política sindical, que es tan clara en la historia de luchas y de conquistas a lo largo de 35 años y que son la base del trabajo colectivo. Política sindical que ha sido avalada por un altísimo porcentaje de docentes, en toda la provincia, con el voto”, expresó la secretaria General.

En defensa de la Escuela pública

Gugliara llamó a continuar trabajando en defensa de la Escuela pública, «de la educación como derecho y no como servicio esencial; y cuando hacemos referencia a ello nos referimos a todas las políticas públicas que amplíen derechos, con Estado que garantice las mejores condiciones para enseñar y aprender, por eso somos autónomos pero no neutrales, y de ahí no nos vamos a correr».

Al respecto, agregó: «defendemos el ámbito paritario para seguir trabajando en este sentido, tenemos 166 acuerdos que vinieron a mejorar considerablemente nuestra estructura salarial por un lado, pero también condiciones laborales que hacen al trabajo docente”.

Además destacó la política paritaria del Gobierno provincial «no es lo mismo un gobierno que cierre la paritaria a un gobierno que la abra y mantenga con definición política de negociar colectivamente».

«Seguiremos defendiendo la construcción democrática»

En la Seccional Santa Rosa las autoridades no podrán asumir por una cautelar presentada por la opositora Lista Rosa y Verde, que denunció fraude durante el escrutinio, sumado a las anteriores críticas contra la conducción.

En su discurso, Gugliara también hizo referencia a esto “defendemos la escuela pública, defendemos los derechos de las y los trabajadores, defendemos el derechos social a la educación; quizá algunos sectores vengan por eso, nosotros lo que tenemos que decir y que hacer es demostrar que no somos eso, no somos violentos, trabajamos con respeto, con compromiso, con convicción, y las y los invito a sumarse a este proyecto para continuar por este camino», finalizó la flamante secretaria general

La Justicia frenó la asunción de las nuevas autoridades en la Seccional Santa Rosa

El juez Claudio Daniel Soto dio curso a una medida cautelar presentada por la opositora Lista Rosa y Verde. Frena la asunción de autoridades hasta que se defina la cuestión de fondo, donde se denunció fraude durante la realización del escrutinio.

La oposición denunció fraude electoral tras la definición de la Junta Electoral del Gremio, que el jueves 8 consagró a la oficialista Celeste y Violeta por una diferencia de 8 votos a favor: el jueves, cuando postergaron el escrutinio, la opositora ganaba por 15 y quedaban por revisar 25 votos nulos.

La diferencia en favor del oficialismo de la seccional capital surgió de votos nulos y de cruzar votos de las urnas de CTERA a las de UTELPa.

Vale recordar que el 7 de septiembre se eligieron autoridades nacionales, provinciales y de seccionales. Para ello había dos urnas, una de UTELPa y otra de CTERA.

En las de CTERA la Junta Electoral encontró votos de boleta completa para el oficialismo y las contabilizó en la elección provincial. Sin esos votos, no se daba vuelta la elección.

Esa decisión fue firmada por la Junta Electoral, que la oposición considera nula y fraudulenta. La Rosa y Verde reclama que “reconozcan el triunfo, que reconozcan la voluntad de las y los docentes”.

