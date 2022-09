Cada vez más familias eligen el Mercado Municipal para hacer sus compras

Compartir esta noticia:











Papa a $25 el kilo, cebolla a $90 el kilo, mandarina y naranja a $80 el kilo, y carnes a precio accesible, son algunas de las ofertas por las que cada vez más consumidoras eligen comprar en el Mercado Municipal.









El Mercado Municipal se convirtió en uno de los puntos predilectos que las y los santarroseños más eligen para hacer sus compras. Las verduras de huerta y la carne a precios populares, los primeros en agotarse.

El fenómeno tiene una explicación clara: la inflación que no da tregua a los bolsillos de los argentinos y los santarroseños en particular, debido a los altos costos que pagan en los comercios donde compran el alimento diario. Pero también por que se ofrecen productos de huerta, una parte producida localmente y otra del Mercado Central, con precios que no se consiguen localmente.

Papa a $25 kilo, Tomate redondo $60 el kilo, Cebolla a $90 el kilo, Remolacha a $150 el kilo, Acelga $150 el atado, Puerro $150 el atado.

En Frutas se destacan las de temporada: Mandarina y Naranja a $80 el kilo.

Con los precios de la carne ocurre lo mismo: la Carne picada especial $790 el kg, Asado a $600 el kilo, Tapa de Asado a $890 el kilo, Matambre a $890 el kilo, y también ofertas en cerdo y pollo.

Pese a la inflación del 7% en agosto, algunos de los productos antes mencionados no han sufrido aumentos y mantienen su valor. Las ofertas son parte del Programa Precio Justo, un acuerdo de precios entre la Municipalidad de Santa Rosa y los comercios locales, que busca garantizar el acceso a los alimentos a precios populares.

Además se pueden conseguir otros productos alimenticios y de despensa, como Huevos, Quesos, Pastas, Yerba y Miel, algunos de producción local y por cooperativas de pequeños productores.

El Mercado Municipal abre sus puertas este sábado, a las 9.30 horas. Queda sobre la Ruta 35, frente al Aeropuerto de Santa Rosa, una zona retirada y una de las contras para quienes no tienen movilidad propia. Pero una opción es viajar en las líneas 4 y 7 de colectivos que llegan hasta la puerta del Mercado.

