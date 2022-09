Personas con discapacidad reclamaron por accesibilidad en el Deliberante: “queremos que nuestros hijos sean independientes”

Compartir esta noticia:











Alejandra Cueto, directora de la Escuela Frida Khalo, estuvo presente este jueves en la Banca del Vecino, en el Concejo Deliberante para solicitar la accesibilidad en transporte público en combis, taxis y remises.

En su exposición, Cueto también cuestionó la accesibilidad en el recinto, al señalar que “vinimos varias personas con discapacidad pero no pueden reclamar porque el ascensor no anda para que accedan a este recinto de sesiones”.

Cueto recordó que si bien hay rampas en el transporte público, no se cuentan con paradas accesibles, porque están sucias o no existen”.

“Además, en el caso de los taxis adaptados no pueden transportar a personas con discapacidad, porque el seguro no los autoriza, ya que no entran con las sillas de ruedas”, dijo.

“Nosotros, en la escuela Frida Khalo trabajamos la autonomía para las personas con discapacidad y esta es la principal barrera que nos encontramos en Santa Rosa”, agregó.

Entre las dificultades que se encuentran en la vida cotidiana, señalaron que “muchas veces las rampas en los colectivos no funcionan y la accesibilidad para tomar el micro, no es la correcta y es un impedimento. La idea es que nuestros hijos sean independientes. Ellos son adolescentes, el único impedimento es la accesibilidad. Buscamos que, al trabajar en conjunto, logremos esto. Es fundamental que nuestros hijos sean independientes”.

