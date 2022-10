“Tenemos fe que la Corte Suprema hará justicia, y quizás tal vez ahí, podamos hacer el duelo” 

Compartir esta noticia:











Ramón Loza, padre de Diego Loza, destacó que espera que la Corte Suprema resuelva lo antes posible la apelación que hizo la defensa de los acusados del crimen de su hijo: “queremos que resuelva, para que podamos tener una tranquilidad interior”. Resaltó que cree que la Corte fallará a favor de que haya condena para los dos involucrados.

Este viernes, en una emotiva ceremonia, se colocó una placa en homenaje a Diego Loza, el joven que trabajaba en la Terminal de Santa Rosa y fuera asesinado en el año 2018.



Al finalizar el acto, Ramón Loza fue consultado por la causa judicial, donde por el homicidio de Diego fue condenado Walter Eleuterio Rojas Pedraza a prisión perpetua y la autoría y responsabilidad penal de Carlos Andrés Carrión, quien en ese momento era menor de edad.

“Las tres resoluciones que hubo acá, donde se condena al menor fueron apeladas por la defensa, llegando a la Corte Suprema de Justicia que tiene que resolver y estamos a la espera que la Corte lo haga”, le dijo al periodista Gastón Borasio.

Destacó que la demora de que falle la Corte: “tal vez se deba al tiempo pandémico, los problemas institucionales graves que han sucedido en la república y el cumulo de trabajo, no haya dado el tiempo suficiente para fallar en consecuencia”.

Ramón Loza precisó que “Tenemos fe que la Corte Suprema fallará como tiene que ser y hará justicia, y tal vez ahí quizás podamos hacer el duelo, porque todavía no lo hemos hecho y tal vez no lo hagamos nunca, pero interiormente nos va a quedar la tranquilidad que otra familia no va a pasar por lo mismo”.

Recordó que “la justicia falló en tres oportunidades y fue todo a favor de que hubiera condena, pero el menor fue institucionalizado un tiempo y después lo largaron y hasta ahora anda como si nada, a pesar de que fue encontrado responsable en tres instancias, y obviamente todos los jueces no se van a equivocar. Interiormente tenemos esa tranquilidad que cuando falle la Corte lo va hacer en el mismo sentido, por eso queremos que resuelva lo antes posible, para que nosotros podamos tener una tranquilidad interior”.

