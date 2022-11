La CCC se movilizó al Juzgado Federal y criticó el armado de causas contra organizaciones sociales

Compartir esta noticia:











La protesta se realizó en el marco de una jornada nacional. Piden el cese de las persecuciones a quienes cuestionan las políticas de derecha. “Vienen por todo, ya lo dijo Macri en su libro”, dijo Walter Brandimarte, referente de la CCC.

Este miércoles, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizó al Juzgado Federal de la calle San Martín Oeste, en el marco de una jornada nacional de protesta, por una causa iniciada en el año 2019.

“Estamos movilizando en todo el país a todos los Juzgados Federales de cada lugar, porque en la Cámara de Casación de San Martín trata la recusación que, como organización, le hicimos a la jueza Alicia Vence, en una causa que nos arma el macrismo en el 2019 y que ella ejecuta, como titular del juzgado San Martín en el 2021”, dijo el referente de la CCC, Walter Brandimarte, a Plan B.

“Creemos que esto es una persecución política, con una intencionalidad manifiesta contra las organizaciones políticas y particularmente la nuestra. Es una causa inventada y hay pruebas por demás fehacientes que es así”, agregó. “Por eso hoy, en La Pampa, nos movilizamos al Juzgado local para presionar y que Casación tenga la imparcialidad que debe tener, para fallar a favor de la justicia”, dijo.

Brandimarte sostuvo que la causa se originó a partir de tres denuncias de beneficiarios de planes sociales, en el 2019. “Estas personas realizan denuncian y aducen que se les cobraba por ir a las marchas, se los presionaba para salir a marchar y que había ventas de alimentos, que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinaba a comedores”.

“Las denuncias fueron tomadas por un fiscal del Juzgado de San Martín y las desestima a estas tres denuncias, ya que constata que es manifiesta la intencionalidad política y que no existen tales delitos. Inclusive, dos de los denunciantes, pertenecen a organizaciones sociales del macrismo y el tercero, presta servicios con su plan social, al gobierno de Larreta”, explicó Brandimarte.

Para el dirigente de la CCC, la persecución contra la organización social es por el poder político que tienen. “Además, para llevar adelante el plan de entrega y profundizar el ajuste, necesita que no haya protestas, un pueblo sumiso que esté hundido en la pobreza y desarticular cualquier protesta”.

“Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de enfrentar cara a cara al macrismo. Ellos tienen el club judicial armado, vienen por estas cosas. No es solo con nosotros, en Jujuy, Gerardo Morales ha judicializado a más de un centenar de organizaciones sociales, inventa causas e inclusive hay un proyecto de reforma de la Constitución, para que la gente no salga a la calle, ni siquiera van a poder protestar, si se rompe un caño en la vereda. A ese punto quieren someter al pueblo. Como nosotros no hacemos caso a eso, nos inventan estas situaciones”, dijo Brandimarte.

“Cuando nosotros decimos macrismo, los englobamos a todos, desde Larreta, a Bullrich, hasta Milei. El macrismo es una idea de la derecha fascista. Macri apunta en su último libro que cuando vuelvan las cosas las van a hacer urgentes para sacar derechos a los trabajadores, derechos previsionales. Vienen por todo. Milei dijo que iba a entrar con un hacha para cortar derechos y privatizar todo lo que haya que privatizar, en manos extranjeras. Ese es el plan y lo dicen abiertamente”, dijo Brandimarte.

“Iguacel dijo que no tendrá problemas, cuando sea gobernador o Patricia Bullrich presidenta, en que la gente salga a la calle, pero se verá quién tiene mas fuerza, si Gendarmería o la gente. Están abiertamente anunciando una represión contra el pueblo para imponer el saqueo y la entrega”.

El dirigente de la CCC recordó la represión en La Plata, en la previa del partido Gimnasia y Boca. “Se reprimió sin causa y lo entendemos como un ensayo represivo al pueblo. Lo mismo que inventar situaciones contra los hermanos mapuches, como ocurrió en Bariloche, para permitir reprimir y asesinar. Es todo un plan que lo van a llevar a cabo. Hay un sector del macrismo que quiere esperar al 2023 y ganar las elecciones, pero hay otro sector de esta derecha fascista que quiere que esto no llegue al 2023 y que con represión, se imponga un nuevo sistema”, dijo Brandimarte.

Consultado sobre si hay denuncias contra la CCC en La Pampa, Brandimarte dijo que no. “No tenemos denuncias. Lo que se ha visto mediáticamente, son escritos en las redes sociales, pero no hay denuncias concretas. Eran comentarios sin fundamentos y sin pruebas. Eso no quiere decir que no nos inventen algo. Sabemos que cuando tocamos a terratenientes o formadores de precios, la represalia es muy fuerte”.

Por qué la CCC recusa a la jueza Alicia Vence

1.- Ordenó tareas de inteligencia ilegal sobre la CCC.

Las tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales y/o políticas están prohibidas por la ley de inteligencia.

2.- Las tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, cruzamiento de llamadas, seguimientos y allanamientos fueron ordenados sin fundamento alguno. De hecho de las propias tareas de inteligencia ilegal surgía que los miembros de la CCC no cometieron ningún delito.

3.- Los medios masivos de comunicación tienen acceso, y difunden, información, fotos, etc., que sólo está en poder de la policía o de la Jueza. Estas “filtraciones” ocurren antes de que la información sea agregada al expediente. Nos enteramos de novedades por los medios.

4.- Prejuzgó al afirmar que los alimentos encontrados en los allanamientos (3 paquetes de yerba y 2 sachet de dulce de batata secuestrados de dos cocinas de las casas particulares de dos militantes de la CCC y los alimentos secuestrados de un comedor comunitario de la CCC) estaban siendo comercializadas ilegalmente.

No sólo prejuzgó sino que desconoce lo obvio: un paquete de yerba en una cocina de una casa particular o alimentos en un comedor no son demostrativos de ninguna comercialización. Lo raro hubiera sido encontrar otra cosa en dos cocinas y un comedor comunitario.

