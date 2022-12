Giorgis: “cambiaron el lugar de reunión del Consejo de Género para esconderse de las trabajadoras”

Compartir esta noticia:











La concejala del FrePam, Claudia Giorgis, acusó a gestión municipal de querer esquivar las denuncias de «hostigamiento y acoso laboral» a las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que vienen reclamando por mejores condiciones laborales hace 10 meses.









Los dichos de Giorgis son en respuesta al concejal oficialista Mariano Rodríguez Vega, quien la había acusado de utilizar el conflicto de las trabajadoras del área de Género para beneficio propio. La edil del FrePam anunció recientemente sus intenciones de ser la candidata a intendenta del consenso en Juntos por el Cambio.

En ese intercambio, Rodríguez Vega, le recordó su pertenencia a la gestión del exintendente Leandro Altolaguirre, y responsabilizó por la situación en que dejaron el área de Género del municipio: «la política de género nunca fue una prioridad en la gestión anterior de Cambiemos», sostuvo.

Frente a esto, Giorgis planteó que «los que utilizan el conflicto en la Dirección de Género para mostrar su posición, sus actitudes, su forma de pensar son ellos. Cambiar en el aire de escenario sobre la hora llevando la reunión del Consejo de Políticas de Género desde su lugar natural, en el edificio Municipal, para esconderse en el Prado Español muestra a las claras sus intenciones, tratando de distraer, de confundir o engañar a la parte involucrada: las trabajadoras del área».

«Por supuesto como no puede ser de otra manera no se las deja participar a las trabajadoras, típico de los dirigentes cuando se alejan de la práctica de la participación popular clave fundamental de la democracia», le endilgó la edil del FrePam.

Durante la protesta las trabajadoras pidieron un cuarto intermedio a las autoridades reunidas del Consejo de Género para plantear su situación, pero la solicitud fue rechazada, y responsabilizaron de la decisión al secretario de Gobierno, Heriberto Mediza.

«Agradecidos estamos que digan que nos queremos posicionar con estos temas, siempre lo estaremos como siempre lo hemos hecho», remarcó Giorgis.

La concejala del FrePam aseguró que «el conflicto volvió agravado porque no lo resolvieron. Ese es el problema. El problema es que no hay diálogo, y ya ellos tendrían que estar dándose por notificados y actuando ante semejante denuncia de “hostigamiento, persecución gremial y acoso laboral”. Y no actuar como la más derechosa patronal, escudándose con planteos que “no saben“ o “que no les llegó la carta” y negándose a escuchar a las trabajadoras».

«La política no debe ser la soberbia, la intolerancia. Nosotros pedimos que recapaciten y que resuelvan los puntos que le piden. Llevan 3 años de mandato, es hora de no seguir endilgando culpas. Van 10 meses de conflicto: no tienen que contestarnos, tiene que darle una solución a las trabajadoras y a la sociedad preocupada por la situación», concluyó.

