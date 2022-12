Trapaglia a Feuerschvenger: las políticas públicas no muestran resultados concretos ni medibles”

Compartir esta noticia:











La legisladora provincial de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, respondió a las críticas de la Subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, en referencia a la inversión en Educación y destacó que lo importante “es que la inversión se haga bien”.

En un comunicado de prensa, Trapaglia subrayó “cuando hablamos de políticas públicas no solo nos referimos a cuánto invierte el Estado, sino a que esa inversión se haga bien”.

“La sola asignación de recursos y creación de cargos sin un diagnóstico preciso y un correcto direccionamiento no garantizan el éxito de las políticas públicas, y por ende, no se traduce en lo que todos queremos y por lo cual esta oposición está trabajando todos los días, que es lograr que en La Pampa se viva cada vez mejor”, agregó.

En referencia a situaciones de violencia en las y los menores, sostuvo que “estos chicos, tanto los que ejercen violencia como quienes la sufren en las calles, no están siendo contenidos por el sistema educativo” resaltó Trapaglia.

Y agregó sobre los niños y adolescentes, “la falta de contención por parte del sistema educativo se da porque no están incluidos en él o porque la metodología a la que se refiere la Subsecretaria, no está dando los resultados esperados. Día a día vemos cómo aumentan los casos de violencia en las calles, violencia en las escuelas hacia docentes y compañeros, niños que sufren violencia intrafamiliar que no es detectada por las instituciones educativas. Todas estas circunstancias que hasta hace poco no ocurrían en nuestra provincia”.

Además, la diputada provincial del bloque Propuesta Federal mostró preocupación por la respuesta de la Subsecretaria y señaló que “lo que más preocupa es que las políticas públicas en las que dicen estar invirtiendo cada vez más recursos de los pampeanos, no están mostrando resultados concretos ni medibles”. Y enfatizó “queremos programas y proyectos que realmente mejoren la vida de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de La Pampa y que, por sobre todo, garanticen efectivamente sus derechos”.

