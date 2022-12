Sigue el malestar de trabajadores del obrador del aeropuerto de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Trabajadores denuncian que no les pagarán el bono de fin de año y que hoy no les darían la comida por una deuda con el proveedor.

La misma empresa que no le pagó los obradores al contratista Jesús Nilles, la quincena a dos trabajadores de ese obrador, “le debe como un millón de pesos a la empresa de la comida”, indicaron a Plan B.









La semana pasada dos trabajadores denunciaron que la empresa Bauge SA no les pagó una de las quincenas de noviembre. Dos de ellos se presentaron en la Dirección de Relaciones Laborales y en los próximos días se sumarán otros. Es la misma que le debe el trabajo al contratista que hizo los obradores.

Hoy, la empresa que hace otros trabajos en el aeropuerto, no le garantizaría la comida a los empleados, aseguraron a Plan B. La comida es una obligación diaria que asume la empresa al contratar personal bajo el convenio de la UOCRA.

También genera malestar que no les paguen el bono de 40 mil pesos de fin de año que luego podrán descontar de la declaración del impuesto a las ganancias.

“Dicen que no es obligatorio, que no se firmó. Por eso no lo van a pagar”, aseguran en el obrador.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios